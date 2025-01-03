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Было ощущение, что прогуливаешься в компании с приятелем: вели диалог, можно было перебивать в любой момент, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Такой подход очень помог ребенку не заскучать и быть во внимании всю экскурсию.

В компетентности Юрия сомнений нет: даты, события, фамилии, забавные истории- всё было рассказано в понятной форме.

Сердечно благодарим за встречу!