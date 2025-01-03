Зеленоградск - город-курорт

Прогулка по Зеленоградску откроет вам его уникальную историю и природные красоты. Узнайте, как развивался этот курорт и насладитесь его атмосферой
Экскурсия по Зеленоградску предложит путешествие в прошлое, когда Кранц только начинал становиться курортом. Участники пройдут по старинному променаду, где расположены исторические виллы и бюветы. Узнаете о первых курортных домах и правилах поведения на пляже.

Также экскурсия включает посещение парка «Плантаже» и знакомство с уникальными природными объектами региона.

Участники смогут попробовать целебную минеральную воду и узнать о значении бун для сохранения пляжей
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Прогулка по историческому променаду
  • 🏛️ Узнайте историю курорта Кранц
  • 💧 Попробуйте целебную минеральную воду
  • 🌲 Посетите парк «Плантаже»
  • 🌊 Узнайте о защите песчаных пляжей
Зеленоградск - город-курорт
Зеленоградск - город-курорт
Зеленоградск - город-курорт
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Променад
  • Парк «Плантаже»
  • Исторические виллы
  • Бювет

Описание экскурсии

Мы пройдём вдоль береговой черты Зеленоградска, на обратном пути побываем в старинном парке «Плантаже».

Я расскажу:

  • Почему именно здесь появился и как развивался один из лучших курортов на Балтике
  • Где располагалось курортное управление Кранца
  • Как было организовано лечение
  • Где находится самый длинный пирс Калининградской области
  • Какова целительная сила зеленоградской минеральной воды и где её можно попробовать
  • Почему и где был установлен памятник серому балтийскому тюленю и кто его прототип
  • Как образуется и перемещается песчаная дюна
  • Что такое буны и какое значение они имеют для сохранения песчаных пляжей
  • Как меняется прибрежная зона от воздействия штормов и подводных течений
  • Где на побережье обнажился реликтовый лес
  • И много других увлекательных фактов

Организационные детали

  • Если захотите, сделаем остановку на кофе или чай. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Могу провести экскурсию для группы до 6 человек — дополнительно 1000 ₽ за каждого участника

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 янв 2025
Хороший экскурсовод, индивидуальный подход к программе. Большое спасибо!!
Н
29 дек 2024
Спасибо Юрию за индивидуальный подход к экскурсии. Были учтены все наши пожелания. Хороший рассказчик и знаток истории города.
К
5 ноя 2024
Гида рекомендуем! Были на экскурсии 2 взрослых и ребенок, 10 лет. Оценив состав, Юрий сразу предложил ориентироваться на интерес и возможности ребенка, что бывает редко (опыт большой). Экскурсия пролетела незаметно.
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Было ощущение, что прогуливаешься в компании с приятелем: вели диалог, можно было перебивать в любой момент, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Такой подход очень помог ребенку не заскучать и быть во внимании всю экскурсию.
В компетентности Юрия сомнений нет: даты, события, фамилии, забавные истории- всё было рассказано в понятной форме.
Сердечно благодарим за встречу!

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