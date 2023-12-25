Эта прогулка — погружение в историю уютного, приморского, яркого Зеленоградска. Следуя заметкам путешественника 19 века, мы обойдем достопримечательности прусского Кранца, подметим интересные архитектурные детали, поговорим о незабвенной королеве Луизе и о том, почему в городе так любят кошек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По улочкам прусского Кранца

Приготовьтесь перенестись к началу прошлого столетия и увидеть курортный Кранц таким, каким он предстал перед глазами реально существовавшего русского путешественника. Следуя его путевым заметкам, мы обойдем главные уголки Зеленоградска: от вокзала, куда прибыл наш проводник летом 1899 года, до фешенебельного отеля 19 века. Вы окажетесь в месте настоящей железнодорожной катастрофы, осмотрите старинный особнячок краеведческого музея, который когда-то был частной виллой. Разберетесь в многочисленных архитектурных стилях Зеленоградска и подниметесь по лестнице, по которой когда-то ступал русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин.

Страницы истории Зеленоградска

В романтичном сквере королевы Луизы вы узнаете, почему она считалась одной из красивейших женщин своего времени и за что заслужила всенародную любовь жителей Восточной Пруссии. Я расскажу, какую всеми нами любимую традицию привезла дочь королевы в Россию, а еще открою, что связывало Луизу и русского императора Александра I. После вы отыщете на карте города здание бывшего почтамта и узнаете его историю. И, конечно, прогуляетесь по главной улице Зеленоградска — Курортному проспекту с очаровательными фасадами, загадочной надписью на стене, «мировым деревом», уютным сквером «Котофейня» и фахверковым зданием Курхауса начала 20 века.

А в конце прогулки каждого участника ждет сюрприз из сердца Калининградского края.

Кому подойдет прогулка

Всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды