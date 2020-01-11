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  3. Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка

Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века

Наталья
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Наталья – ваш гид
Эта прогулка — погружение в историю уютного, приморского, яркого Зеленоградска.

Следуя заметкам путешественника 19 века, мы обойдем достопримечательности прусского Кранца, подметим интересные архитектурные детали, поговорим о незабвенной королеве Луизе и о том, почему в городе так любят кошек.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у вокзала Зеленоградска
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка

Что вас ожидает

По улочкам прусского Кранца
Приготовьтесь перенестись к началу прошлого столетия и увидеть курортный Кранц таким, каким он предстал перед глазами реально существовавшего русского путешественника. Следуя его путевым заметкам, мы обойдем главные уголки Зеленоградска: от вокзала, куда прибыл наш проводник летом 1899 года, до фешенебельного отеля 19 века. Вы окажетесь в месте настоящей железнодорожной катастрофы, осмотрите старинный особнячок краеведческого музея, который когда-то был частной виллой. Разберетесь в многочисленных архитектурных стилях Зеленоградска и подниметесь по лестнице, по которой когда-то ступал русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин.

Страницы истории Зеленоградска
В романтичном сквере Королевы Луизы вы узнаете, почему она считалась одной из красивейших женщин своего времени и за что заслужила всенародную любовь жителей Восточной Пруссии. Я расскажу, какую всеми нами любимую традицию привезла дочь королевы в Россию, а еще открою, что связывало Луизу и русского императора Александра I. После вы отыщете на карте города здание бывшего почтамта и узнаете его историю. И, конечно, прогуляетесь по главной улице Зеленоградска — Курортному проспекту с очаровательными фасадами, загадочной надписью на стене, «мировым деревом», уютным сквером «Котофейня» и фахверковым зданием Курхауса начала 20 века.

А в конце прогулки каждого участника ждет сюрприз из сердца Калининградского края.

Кому подойдет прогулка

Всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана для 1 — 12 участников. Если вас больше, доплата за каждого последующего человека составит 100 руб.
  • Продолжительность экскурсии — 1,5 — 2 часа.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вокзала Зеленоградска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я родилась в Калининграде и с детства привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло мое детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом с аккредитацией на проведение экскурсий по Куршской косе. Буду рада познакомить вас с моим городом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 января 2020
ГИД!, именно она - Наталья, огромная изюмина этой экскурсии!! Давно мы не встречали такого воодушевления и восторженности от человека, который как минимум раз в день водит туристов по одному и тому же маршруту. Ну, даже если не по одному и тому же, Зеленоградск настолько небольшой (не хочу расстраивать Наталью словом "маленький") городок, что даже разные маршруты все равно пересекаются. Желающим познакомиться с Зеленоградском не то что советуем, а НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ именно эту экскурсию и именно этого гида.

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами. Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдете старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах. Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!

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