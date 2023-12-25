Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
Эта прогулка — погружение в историю уютного, приморского, яркого Зеленоградска.
Следуя заметкам путешественника 19 века, мы обойдем достопримечательности прусского Кранца, подметим интересные архитектурные детали, поговорим о незабвенной королеве Луизе и о том, почему в городе так любят кошек.
Приготовьтесь перенестись к началу прошлого столетия и увидеть курортный Кранц таким, каким он предстал перед глазами реально существовавшего русского путешественника. Следуя его путевым заметкам, мы обойдем главные уголки Зеленоградска: от вокзала, куда прибыл наш проводник летом 1899 года, до фешенебельного отеля 19 века. Вы окажетесь в месте настоящей железнодорожной катастрофы, осмотрите старинный особнячок краеведческого музея, который когда-то был частной виллой. Разберетесь в многочисленных архитектурных стилях Зеленоградска и подниметесь по лестнице, по которой когда-то ступал русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин.
Страницы истории Зеленоградска
В романтичном сквере королевы Луизы вы узнаете, почему она считалась одной из красивейших женщин своего времени и за что заслужила всенародную любовь жителей Восточной Пруссии. Я расскажу, какую всеми нами любимую традицию привезла дочь королевы в Россию, а еще открою, что связывало Луизу и русского императора Александра I. После вы отыщете на карте города здание бывшего почтамта и узнаете его историю. И, конечно, прогуляетесь по главной улице Зеленоградска — Курортному проспекту с очаровательными фасадами, загадочной надписью на стене, «мировым деревом», уютным сквером «Котофейня» и фахверковым зданием Курхауса начала 20 века.
А в конце прогулки каждого участника ждет сюрприз из сердца Калининградского края.
Кому подойдет прогулка
Всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1000 ₽
Дети до 18 лет
520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2413 туристов
Я родилась в Калининграде и привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло моё детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок.
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настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом, а ещё я многодетная мама и знаю, как сделать экскурсии увлекательными не только для взрослых, но и для детей. Все программы я провожу сама. Буду рада познакомить вас с моим городом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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София
Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍 Рады, что наше знакомство с Зеленоградском началось именно с экскурсии с Натальей:)
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Светлана
Замечательная экскурсия и прекрасный гид! Познавательно, увлекательно и легко была рассказана история города. Дети остались в восторге, влюбленные в город Зеленоградск 💓
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Е
Елена
ГИД!, именно она - Наталья, огромная изюмина этой экскурсии!! Давно мы не встречали такого воодушевления и восторженности от человека, который как минимум раз в день водит туристов по одному и читать дальшеуменьшить
тому же маршруту. Ну, даже если не по одному и тому же, Зеленоградск настолько небольшой (не хочу расстраивать Наталью словом "маленький") городок, что даже разные маршруты все равно пересекаются. Желающим познакомиться с Зеленоградском не то что советуем, а НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ именно эту экскурсию и именно этого гида.
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Ким
Чудесная экскурсия с Натальей и русским путешественником конца 19 века в милейшем Кранце (Зеленоградске). Наталья прекрасный гид, эрудированный и интеллигентный человек, весело и легко мы очаровались городом и обязательно вернёмся! Наталья, спасибо вам большое!
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Мария
Наталья, провела замечательную экскурсию по городу зеленоградск. Погрузила нас в историю Кранца, динамично, бодро и очень увлекательно! Дала ценные рекомендации о посещениях Куршской косы и других достопримечательностях Калининградской области Большое спасибо!
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Юлия
Детский восторг и яркие эмоции от экскурсии, спасибо Наталье за увлекательное путешествие во времени, «выпали из действительности» на время экскурсии! Интересно будет и для взрослых, и для школьников! Мы с дочкой (12 лет) в восторге, рекомендуем!
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