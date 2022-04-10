ежедневно с 10:00

Вам предстоит увлекательное путешествие по городу Зеленоградску (до 1945 года именовался Кранц).

История курорта интересна и переплетает, как и вся история Восточной Пруссии, несколько историко-временных периодов: прусский, советский и современный русский. История образования курорта многогранна схожа с историей образования всех курортов Восточной Пруссии. Курортная жизнь была размерена, нетороплива: минеральные источники, солнечные ванны и тихие разговоры на променаде. Кстати, до образования курорта, Кранц был небольшим рыбачим поселком, поэтому мы успеем поговорить и о быте, обычаях и самой жизни и укладе людей того времени, воссоздать такой неузнаваемый портрет маленькой деревеньки, являющейся сейчас одним из главных роскошных курортов Калининградской области.

Мы поговорим о королеве Пруссии Луизе, с именем которой связаны многие исторические объекты Кранца, такие как сквер, отель, бювет, названные в ее честь.

Мы будем много говорить об архитектурном наследии народа, жившего до нас на этих землях: здание Курхауса, здания старых пансионатов, домов и отелей, которые сохранились и которые буквально растворились в вечности как миражи.

Затронем мы и советский период времени – какие испытания стояли перед городом после войны? А знаете ли вы, почему Зеленоградск называют еще и столицей кошек? Обо всём этом более подробно услышим на самой экскурсии –

будем наслаждаться видами старого города, впитывать морской воздух, познавать и удивляться!