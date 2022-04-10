ежедневно с 10:00

Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней

Уютный Кранц

Индивидуальная
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Вам предстоит увлекательное путешествие по городу Зеленоградску (до 1945 года именовался Кранц).
История курорта интересна и переплетает, как и вся история Восточной Пруссии, несколько историко-временных периодов: прусский, советский и современный русский. История образования курорта многогранна схожа с историей образования всех курортов Восточной Пруссии. Курортная жизнь была размерена, нетороплива: минеральные источники, солнечные ванны и тихие разговоры на променаде. Кстати, до образования курорта, Кранц был небольшим рыбачим поселком, поэтому мы успеем поговорить и о быте, обычаях и самой жизни и укладе людей того времени, воссоздать такой неузнаваемый портрет маленькой деревеньки, являющейся сейчас одним из главных роскошных курортов Калининградской области.
Мы поговорим о королеве Пруссии Луизе, с именем которой связаны многие исторические объекты Кранца, такие как сквер, отель, бювет, названные в ее честь.
Мы будем много говорить об архитектурном наследии народа, жившего до нас на этих землях: здание Курхауса, здания старых пансионатов, домов и отелей, которые сохранились и которые буквально растворились в вечности как миражи.
Затронем мы и советский период времени – какие испытания стояли перед городом после войны? А знаете ли вы, почему Зеленоградск называют еще и столицей кошек? Обо всём этом более подробно услышим на самой экскурсии –
будем наслаждаться видами старого города, впитывать морской воздух, познавать и удивляться!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный проспект,28 Здание Загс, под часами
Завершение: ул. Вокзальная, 1
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 10:00

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