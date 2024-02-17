Екатерина — ваш гид в Зеленоградске

Провела экскурсии для 21 туриста

Добрый день, дорогие гости нашего города! Меня зовут Екатерина. Уже более 12 лет я профессиональный экскурсовод. Родилась и выросла в Калининграде. 10 лет назад, поддавшись очарованию приморья, перебралась в Зеленоградск. Мои любимые направления — Куршская коса, район Амалиенау в Калининграде, Светлогорск и, конечно, уютный Зеленоградск. Помогу вам ощутить атмосферу этих мест, углубиться в детали, прочувствовать историю родного для меня пространства. До встречи на экскурсионных прогулках!

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