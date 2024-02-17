Зеленоградск - Кранц: история одного города
Групповая экскурсия в Зеленоградске

Самое важное в деталях на душевной групповой прогулке

Моя экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с Зеленоградском.

Довоенная архитектура и жизнь горожан в прошлом, курорты Восточной Пруссии и первые отдыхающие Кранца — нам будет о чём поговорить на уютных городских улочках. Я помогу вам ощутить атмосферу этих мест и почувствовать себя частью курортной истории.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Ближайшие даты:
17
фев
19
фев
20
фев
25
фев
26
фев
27
фев
5
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет730 ₽
Дети 8-14 лет500 ₽
Дети 4-7 лет350 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы познакомитесь с довоенной городской архитектурой
  • Узнаете, как устраивали свой быт местные жители сто с лишним лет назад и сегодня
  • Мы поговорим о курортах Восточной Пруссии
  • Сравним, кто и как отдыхал в этих местах в разные периоды
  • Посетим уютный сквер королевы Луизы
  • Увидим здание первого роскошного отеля в Кранце «Балтийское море»
  • Рассмотрим архитектуру почтамта начала 19 века
  • Прогуляемся по главной курортной улице, некогда носившей название Кёнигсбергерштрассе
  • Подойдём к последнему в Кранце «курхаусу» — главному отелю на курорте
  • Обсудим, какие интересные музеи работают в городе сейчас

Организационные детали

У нас сырой и ветреный климат. На экскурсии важны удобная обувь и тёплая, непромокаемая одежда, а также дождевики или зонтики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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