Самое важное в деталях на душевной групповой прогулке
Моя экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с Зеленоградском.
Довоенная архитектура и жизнь горожан в прошлом, курорты Восточной Пруссии и первые отдыхающие Кранца — нам будет о чём поговорить на уютных городских улочках. Я помогу вам ощутить атмосферу этих мест и почувствовать себя частью курортной истории.
Довоенная архитектура и жизнь горожан в прошлом, курорты Восточной Пруссии и первые отдыхающие Кранца — нам будет о чём поговорить на уютных городских улочках. Я помогу вам ощутить атмосферу этих мест и почувствовать себя частью курортной истории.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
5
мар
мар
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|730 ₽
|Дети 8-14 лет
|500 ₽
|Дети 4-7 лет
|350 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы познакомитесь с довоенной городской архитектурой
- Узнаете, как устраивали свой быт местные жители сто с лишним лет назад и сегодня
- Мы поговорим о курортах Восточной Пруссии
- Сравним, кто и как отдыхал в этих местах в разные периоды
- Посетим уютный сквер королевы Луизы
- Увидим здание первого роскошного отеля в Кранце «Балтийское море»
- Рассмотрим архитектуру почтамта начала 19 века
- Прогуляемся по главной курортной улице, некогда носившей название Кёнигсбергерштрассе
- Подойдём к последнему в Кранце «курхаусу» — главному отелю на курорте
- Обсудим, какие интересные музеи работают в городе сейчас
Организационные детали
У нас сырой и ветреный климат. На экскурсии важны удобная обувь и тёплая, непромокаемая одежда, а также дождевики или зонтики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 21 туриста
Добрый день, дорогие гости нашего города! Меня зовут Екатерина. Уже более 12 лет я профессиональный экскурсовод. Родилась и выросла в Калининграде. 10 лет назад, поддавшись очарованию приморья, перебралась в Зеленоградск. Мои любимые направления — Куршская коса, район Амалиенау в Калининграде, Светлогорск и, конечно, уютный Зеленоградск. Помогу вам ощутить атмосферу этих мест, углубиться в детали, прочувствовать историю родного для меня пространства. До встречи на экскурсионных прогулках!
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