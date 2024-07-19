Это не просто экскурсия, а настоящий исторический аудиоспектакль.
Профессиональные актёры и аутентичное звуковое сопровождение помогут вам погрузиться в атмосферу начала 20 века.
Пройдите по центру Кранца, узнайте тайны местных жителей и гостей,
Профессиональные актёры и аутентичное звуковое сопровождение помогут вам погрузиться в атмосферу начала 20 века.
Пройдите по центру Кранца, узнайте тайны местных жителей и гостей,
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Уникальный аудиоспектакль
- 🏛 Исторические здания
- 🕰 Погружение в атмосферу начала 20 века
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 💬 Интересные истории и легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 18:30
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Банхофсотель
- Вилла Крель
- Доходный дом Фридриха Баста
- Отель «Балтийское море»
- Почтамт Кранца
- Дом с драконами
- Водонапорная башня
Описание аудиогида
Маршрут проведёт вас по самому центру Кранца — по красивейшей оживлённой улице Кенигбергерштрассе. На всём пути вас будет сопровождать гид — и голоса города в наушниках. Вы узнаете местные тайны, услышите красивые истории. Пройдёте сквозь времена и эпохи и погрузитесь в атмосферу начала 20 века.
На маршруте вам встретятся
- Железнодорожный вокзал — сейчас на его крыше установлены солнечные батареи
- Банхофсотель — типичный представитель эпохи эклектики. Окна с лучковыми перемычками, а на фасаде — словно солнце, катящееся по небосводу
- Вилла Крель — особняк из красного кирпича, возведённый по уникальному проекту со смешением русского и готического стилей
- Доходный дом Фридриха Баста — пример здания с изящным, богато украшенным фасадом: лепнина, эркеры, орнамент, геометрические узоры из плитки, цветной глазурованный кирпич и черепица
- Отель «Балтийское море» — фешенебельный, большой и современный, ровесник железнодорожного вокзала
- Почтамт Кранца (телеграф) — настоящий красавец! Основательное здание из красного клинкерного кирпича, со ступенчатыми щипцами, башнями
- Дом с драконами — старинный дом на главной туристической улице, с мансардой под двухскатной черепичной крышей
- Водонапорная башня — одна из главенствующих высот города и его символов
О каких событиях пойдёт речь
- О катастрофе, ошеломившей весь город
- О появлении в городе драконов
- Об удивительной находке в стене Виллы Крель
- О том, как лесной великан стал любимцем горожан
Организационные детали
Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет. Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки. По пути у нас будет несколько мест, где можно присесть и отдохнуть, слушая рассказчика.
В стоимость входит
- Аренда беспроводных наушников на время экскурсии
- Сопровождение гида
Специальные предложения
- Для групп самостоятельных туристов от 10 человек (любого возраста) действует скидка 20%
- Для детских групп школьников – скидка 20%
в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|760 ₽
|Дети до 14 лет
|618 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск (большая круглая лавка перед входом в СПАР)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения, — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 114 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница новой пешеходной аудио экскурсии в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
19 июля 2024
Прикольно!
А
Анна
17 июля 2024
Атмосферная аудио экскурсия с погружением в историю голосами профессиональных исполнителей. Нас сопровождала Ольга, чей образ гармонично вписался в аудио спектакль…"Дама сдавала в багаж…"
Е
Елена
17 июля 2024
Интересная, необычная, очень увлекательная экскурсия путешествие. Идея супер!!! Первый раз была на экскурсии в таком формате, не жалею. Всем рекомендую! Спасибо автору проекта и творческих успехов Вам!!!
С
Светлана
16 июля 2024
Необычный формат экскурсии, очень грамотно и интересно записан материал и рассказан - грамотная речь, много необычных фактов, динамично и не скучно
Т
Татьяна
16 июля 2024
Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Необычный, но очень интересный формат, позволяющий окунуться в атмосферу старого города, почувствовать себя путешественником в прошлое. С удовольствием сходила мы на такие экскурсии в других городах - Светлогорск, Выборг, Суздаль, Тула. . Спасибо организаторам и удачи в начинаниях!))
Евгений
15 июля 2024
Интересная экскурсия, новый формат для меня, где экскурсовод не ведёт экскурсию, а только указывает уть и в это время в наушниках вы слушаете запись.
Поставил 4 потому, что для меня лучше когда экскурсию ведёт экскурсовод, на записи мне порой тяжело концентрироваться
Поставил 4 потому, что для меня лучше когда экскурсию ведёт экскурсовод, на записи мне порой тяжело концентрироваться
Тамара
14 июля 2024
Замечательная идея создать экскурсию в форме спектакля! Бывала на многих экскурсиях с радиогидом во многих городах,но с такой формой подачи материала встретилась впервые! Это просто восторг! Полное погружение и путешествие во времени,сопереживание героям… До слез…!Молодцы ребята! Огромное спасибо авторам и организаторам. Успехов вам и процветания. Так держать! Спасибо,запомнится надолго!
Ольга
12 июля 2024
Прекрасная, атмосферная экскурсия об историях Кранца! Формат аудиоэкскурсии очень интересен и удобен. Музыкальное сопровождение и голоса артистов позволяют погрузиться в прошлое.
Экскурсовод Евгения грациозно и изящно дополняет аудиогида!
Спасибо большое, ждём новых проектов!
Экскурсовод Евгения грациозно и изящно дополняет аудиогида!
Спасибо большое, ждём новых проектов!
Л
Лидия
12 июля 2024
Хочется сказать большое спасибо за экскурсию! Были большой компанией, благодаря наушникам все отлично слышно (подростки не отвлекаются, пенсионерам комфортно настроить громкость), погружаешься в атмосферные истории Кранца начала 20 века. Чувствуется, что экскурсия подготовлена с теплом и любовью ❤️ Удачи организаторам с дальнейшими проектами.
В
Владислав
10 июля 2024
Хорошая экскурсия с хорошим аудиогидом
И
Игорь
8 июля 2024
Реальность превзошла ожидания! 1. Сюжеты и про людей, и про сами дома, и об истории города 2. Как голосами все это озвучено здорово по ролям 3. Наушники - это кайф, никакого постороннего шума-здорово придумали. Я впервые был на нескучной экскурсии. Здорово в целом.
Н
Наталья
8 июля 2024
Потрясающая экскурсия, интересный формат и необычная подача материала. Обязательно к посещению)
Николай
8 июля 2024
Класс! Даже не думал, что экскурсия по городу может быть настолько увлекательная - прошел на одном дыхании, ощущение что посмотрел сериал - в каждой серии новый сюжет! Какое звуковое оформление- восторг! Получил большое удовольствие от этой исторической прогулки! Рекомендую от души!
И
Ирина
7 июля 2024
Отличная экскурсия! Полное погружение в эпоху. Я бы добавила больше немецкой речи фоном. Да, есть диалоги с переводом, но хотелось бы просто зауков жизни города. Типа криков мальчишек зазывал, переговоры торговцев с покупателями ну и т. д.))
O
Olga.Olga
7 июля 2024
Восхитительная экскурсия!!! Погружение в ту эпоху состоялось благодаря идеально подобранным звуковым эффектам и голосам дикторов. Слушать этот аудиоспектакль было настоящим удовольствием! В процессе прослушивания чувствуешь
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