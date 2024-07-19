Это не просто экскурсия, а настоящий исторический аудиоспектакль.Профессиональные актёры и аутентичное звуковое сопровождение помогут вам погрузиться в атмосферу начала 20 века.Пройдите по центру Кранца, узнайте тайны местных жителей и гостей,

услышите удивительные истории о катастрофах, драконах и находках. Вас ждут уникальные здания, такие как железнодорожный вокзал, вилла Крель и дом с драконами. Аудиоэкскурсия подходит для семей с детьми от 7 лет и групп туристов. На маршруте предусмотрены места для отдыха, где можно послушать рассказчика

Описание аудиогида

Маршрут проведёт вас по самому центру Кранца — по красивейшей оживлённой улице Кенигбергерштрассе. На всём пути вас будет сопровождать гид — и голоса города в наушниках. Вы узнаете местные тайны, услышите красивые истории. Пройдёте сквозь времена и эпохи и погрузитесь в атмосферу начала 20 века.

На маршруте вам встретятся

Железнодорожный вокзал — сейчас на его крыше установлены солнечные батареи

Банхофсотель — типичный представитель эпохи эклектики. Окна с лучковыми перемычками, а на фасаде — словно солнце, катящееся по небосводу

Вилла Крель — особняк из красного кирпича, возведённый по уникальному проекту со смешением русского и готического стилей

Доходный дом Фридриха Баста — пример здания с изящным, богато украшенным фасадом: лепнина, эркеры, орнамент, геометрические узоры из плитки, цветной глазурованный кирпич и черепица

Отель «Балтийское море» — фешенебельный, большой и современный, ровесник железнодорожного вокзала

Почтамт Кранца (телеграф) — настоящий красавец! Основательное здание из красного клинкерного кирпича, со ступенчатыми щипцами, башнями

Дом с драконами — старинный дом на главной туристической улице, с мансардой под двухскатной черепичной крышей

Водонапорная башня — одна из главенствующих высот города и его символов

О каких событиях пойдёт речь

О катастрофе, ошеломившей весь город

О появлении в городе драконов

Об удивительной находке в стене Виллы Крель

О том, как лесной великан стал любимцем горожан

Организационные детали

Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет. Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки. По пути у нас будет несколько мест, где можно присесть и отдохнуть, слушая рассказчика.

В стоимость входит

Аренда беспроводных наушников на время экскурсии

Сопровождение гида

Специальные предложения