Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску

Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, гуляя по центру Кранца с аудиогидом. Узнайте тайны и истории города, наслаждаясь его красотой
Это не просто экскурсия, а настоящий исторический аудиоспектакль.

Профессиональные актёры и аутентичное звуковое сопровождение помогут вам погрузиться в атмосферу начала 20 века.

Пройдите по центру Кранца, узнайте тайны местных жителей и гостей,
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услышите удивительные истории о катастрофах, драконах и находках. Вас ждут уникальные здания, такие как железнодорожный вокзал, вилла Крель и дом с драконами. Аудиоэкскурсия подходит для семей с детьми от 7 лет и групп туристов. На маршруте предусмотрены места для отдыха, где можно послушать рассказчика

4.89
18 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  1. 🎧 Уникальный аудиоспектакль
  2. 🏛 Исторические здания
  3. 🕰 Погружение в атмосферу начала 20 века
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  5. 💬 Интересные истории и легенды
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Банхофсотель
  • Вилла Крель
  • Доходный дом Фридриха Баста
  • Отель «Балтийское море»
  • Почтамт Кранца
  • Дом с драконами
  • Водонапорная башня

Описание аудиогида

Маршрут проведёт вас по самому центру Кранца — по красивейшей оживлённой улице Кенигбергерштрассе. На всём пути вас будет сопровождать гид — и голоса города в наушниках. Вы узнаете местные тайны, услышите красивые истории. Пройдёте сквозь времена и эпохи и погрузитесь в атмосферу начала 20 века.

На маршруте вам встретятся

  • Железнодорожный вокзал — сейчас на его крыше установлены солнечные батареи
  • Банхофсотель — типичный представитель эпохи эклектики. Окна с лучковыми перемычками, а на фасаде — словно солнце, катящееся по небосводу
  • Вилла Крель — особняк из красного кирпича, возведённый по уникальному проекту со смешением русского и готического стилей
  • Доходный дом Фридриха Баста — пример здания с изящным, богато украшенным фасадом: лепнина, эркеры, орнамент, геометрические узоры из плитки, цветной глазурованный кирпич и черепица
  • Отель «Балтийское море» — фешенебельный, большой и современный, ровесник железнодорожного вокзала
  • Почтамт Кранца (телеграф) — настоящий красавец! Основательное здание из красного клинкерного кирпича, со ступенчатыми щипцами, башнями
  • Дом с драконами — старинный дом на главной туристической улице, с мансардой под двухскатной черепичной крышей
  • Водонапорная башня — одна из главенствующих высот города и его символов

О каких событиях пойдёт речь

  • О катастрофе, ошеломившей весь город
  • О появлении в городе драконов
  • Об удивительной находке в стене Виллы Крель
  • О том, как лесной великан стал любимцем горожан

Организационные детали

Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет. Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки. По пути у нас будет несколько мест, где можно присесть и отдохнуть, слушая рассказчика.

В стоимость входит

  • Аренда беспроводных наушников на время экскурсии
  • Сопровождение гида

Специальные предложения

  • Для групп самостоятельных туристов от 10 человек (любого возраста) действует скидка 20%
  • Для детских групп школьников – скидка 20%

в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный760 ₽
Дети до 14 лет618 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск (большая круглая лавка перед входом в СПАР)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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А
19 июля 2024
Прикольно!
А
17 июля 2024
Атмосферная аудио экскурсия с погружением в историю голосами профессиональных исполнителей. Нас сопровождала Ольга, чей образ гармонично вписался в аудио спектакль…"Дама сдавала в багаж…"
Атмосферная аудио экскурсия с погружением в историю голосами профессиональных исполнителей. Нас сопровождала Ольга, чей образ гармонично
Е
17 июля 2024
Интересная, необычная, очень увлекательная экскурсия путешествие. Идея супер!!! Первый раз была на экскурсии в таком формате, не жалею. Всем рекомендую! Спасибо автору проекта и творческих успехов Вам!!!
Интересная, необычная, очень увлекательная экскурсия путешествие. Идея супер!!! Первый раз была на экскурсии в таком формате,
С
16 июля 2024
Необычный формат экскурсии, очень грамотно и интересно записан материал и рассказан - грамотная речь, много необычных фактов, динамично и не скучно
Т
16 июля 2024
Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Необычный, но очень интересный формат, позволяющий окунуться в атмосферу старого города, почувствовать себя путешественником в прошлое. С удовольствием сходила мы на такие экскурсии в других городах - Светлогорск, Выборг, Суздаль, Тула. . Спасибо организаторам и удачи в начинаниях!))
Евгений
15 июля 2024
Интересная экскурсия, новый формат для меня, где экскурсовод не ведёт экскурсию, а только указывает уть и в это время в наушниках вы слушаете запись.

Поставил 4 потому, что для меня лучше когда экскурсию ведёт экскурсовод, на записи мне порой тяжело концентрироваться
Тамара
14 июля 2024
Замечательная идея создать экскурсию в форме спектакля! Бывала на многих экскурсиях с радиогидом во многих городах,но с такой формой подачи материала встретилась впервые! Это просто восторг! Полное погружение и путешествие во времени,сопереживание героям… До слез…!Молодцы ребята! Огромное спасибо авторам и организаторам. Успехов вам и процветания. Так держать! Спасибо,запомнится надолго!
Ольга
12 июля 2024
Прекрасная, атмосферная экскурсия об историях Кранца! Формат аудиоэкскурсии очень интересен и удобен. Музыкальное сопровождение и голоса артистов позволяют погрузиться в прошлое.
Экскурсовод Евгения грациозно и изящно дополняет аудиогида!
Спасибо большое, ждём новых проектов!
Л
12 июля 2024
Хочется сказать большое спасибо за экскурсию! Были большой компанией, благодаря наушникам все отлично слышно (подростки не отвлекаются, пенсионерам комфортно настроить громкость), погружаешься в атмосферные истории Кранца начала 20 века. Чувствуется, что экскурсия подготовлена с теплом и любовью ❤️ Удачи организаторам с дальнейшими проектами.
В
10 июля 2024
Хорошая экскурсия с хорошим аудиогидом
И
8 июля 2024
Реальность превзошла ожидания! 1. Сюжеты и про людей, и про сами дома, и об истории города 2. Как голосами все это озвучено здорово по ролям 3. Наушники - это кайф, никакого постороннего шума-здорово придумали. Я впервые был на нескучной экскурсии. Здорово в целом.
Н
8 июля 2024
Потрясающая экскурсия, интересный формат и необычная подача материала. Обязательно к посещению)
Николай
8 июля 2024
Класс! Даже не думал, что экскурсия по городу может быть настолько увлекательная - прошел на одном дыхании, ощущение что посмотрел сериал - в каждой серии новый сюжет! Какое звуковое оформление- восторг! Получил большое удовольствие от этой исторической прогулки! Рекомендую от души!
И
7 июля 2024
Отличная экскурсия! Полное погружение в эпоху. Я бы добавила больше немецкой речи фоном. Да, есть диалоги с переводом, но хотелось бы просто зауков жизни города. Типа криков мальчишек зазывал, переговоры торговцев с покупателями ну и т. д.))
Отличная экскурсия! Полное погружение в эпоху. Я бы добавила больше немецкой речи фоном. Да, есть диалоги
O
7 июля 2024
Восхитительная экскурсия!!! Погружение в ту эпоху состоялось благодаря идеально подобранным звуковым эффектам и голосам дикторов. Слушать этот аудиоспектакль было настоящим удовольствием! В процессе прослушивания чувствуешь

Входит в следующие категории Зеленоградска

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа выходныеСкидкиВодонапорная башняПопулярные местаУлицы и переулкиДля студентовКурортный проспектЗдание почтамта КранцаАудиогиды

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