Что вас ожидает

От рыбацкого поселка — к роскошному курорту

В истории Кранца, как и всей Восточной Пруссии, переплелись несколько культур и исторических эпох: мы затронем самое интересное в каждой из них. Вы узнаете, каким были быт и уклад рыбацкого сельского Кранца. А затем проследите, как на город повлияло появление железной дороги, как на свет появлялись фешенебельные пансионаты и отели, как протекала размеренная жизнь курорта за солнечными ваннами и чинными разговорами на променаде.

Хроники Зеленоградска в архитектуре и деталях

Прогуливаясь мимо уютного сквера, бювета с минеральной водой и отеля, мы, конечно, вспомним о королеве Луизе, с именем которой связаны многие уголки Кранца. Посмотрим и на другие артефакты прусской эпохи: здания Курхауса и старых пансионатов, домов и отелей. И заодно обсудим, что здесь располагается сегодня. А после пройдем по Курортному проспекту к современным достопримечательностям, которые отражают новый титул Зеленоградска — Город кошек!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предполагается, только если вы не захотите купить по пути сувениры или кофе.