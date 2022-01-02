Атмосферный Кранц

Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области

4
1 отзыв
Индивидуально
для 4 чел.
Кажется, Зеленоградск просто создан для того, чтобы бродить по уютному старому городу, дышать морским воздухом и любоваться.

Но поверьте, истории бывшего Кранца не менее примечательны, чем его улочки! Я помогу вам распутать клубок из эпох города, покажу первые пансионаты и отели, проведу следами Королевы Луизы.

Вместе мы раскроем старые и новые секреты Города кошек.
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
Атмосферный Кранц
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Что вас ожидает

От рыбацкого поселка — к роскошному курорту

В истории Кранца, как и всей Восточной Пруссии, переплелись несколько культур и исторических эпох: мы затронем самое интересное в каждой из них. Вы узнаете, каким были быт и уклад рыбацкого сельского Кранца. А затем проследите, как на город повлияло появление железной дороги, как на свет появлялись фешенебельные пансионаты и отели, как протекала размеренная жизнь курорта за солнечными ваннами и чинными разговорами на променаде.

Хроники Зеленоградска в архитектуре и деталях

Прогуливаясь мимо уютного сквера, бювета с минеральной водой и отеля, мы, конечно, вспомним о королеве Луизе, с именем которой связаны многие уголки Кранца. Посмотрим и на другие артефакты прусской эпохи: здания Курхауса и старых пансионатов, домов и отелей. И заодно обсудим, что здесь располагается сегодня. А после пройдем по Курортному проспекту к современным достопримечательностям, которые отражают новый титул Зеленоградска — Город кошек!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предполагается, только если вы не захотите купить по пути сувениры или кофе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
2 янв 2022
Благодарим Марину за интересную и содержательную экскурсию. Два часа пролетели совсем незаметно.

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