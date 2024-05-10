На один день мы отправимся в край синих гор — на Домбай.



Вы побываете в Тебердинском национальном парке, где протекает горная река — она настолько кристально чистая, что из нее можно пить.



А после нас ждет подъем на канатной дороге на горный хребет Мусса-Ачитара, откуда открываются потрясающие виды на горы.