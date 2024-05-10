На один день мы отправимся в край синих гор — на Домбай.
Вы побываете в Тебердинском национальном парке, где протекает горная река — она настолько кристально чистая, что из нее можно пить.
А после нас ждет подъем на канатной дороге на горный хребет Мусса-Ачитара, откуда открываются потрясающие виды на горы.
Вы побываете в Тебердинском национальном парке, где протекает горная река — она настолько кристально чистая, что из нее можно пить.
А после нас ждет подъем на канатной дороге на горный хребет Мусса-Ачитара, откуда открываются потрясающие виды на горы.
Ближайшие даты:
10
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тебердинский национальный парк
- Горная река Уллу-Муруджу
- Поселок Домбай
- Канатная дорога с видами на горы Западного Кавказа
Описание
Что вас ждетДомбай — яркая жемчужина Западного Кавказа! Во время экскурсии вы побываете в Тебердинском национальном парке, где испробуете кристально чистую воду из горной реки. А после мы поднимемся на канатной дороге на горный хребет Мусса-Ачитара. Отсюда открываются потрясающие виды на горы Домбай-Ульген, Семенов баши, Алибек, Суруфуджу, Джугутурлучат.
Ежедневно с 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тебердинский национальный парк
- Горная река Уллу-Муруджу
- Поселок Домбай
- Канатная дорога с видами на горы Западного Кавказа
Что входит
- "Транспортное обслуживание"
- "Услуги полноценного экскурсионного сопровождения на всем маршруте"
Что не входит
- Питание
- "Канатные дороги — 1600 руб."
- "Бутылочки для горной воды"
Место начала и завершения?
Обговаривается с туристом индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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