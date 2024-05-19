Групповые экскурсии Домбая

Найдено 23 экскурсии в категории «Групповые» в Домбае, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
5 отзывов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Тур в горы Домбая из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400 за человека
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600 за человека
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Красоты Домбая: джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: величие и красота кавказской природы
Вас ожидает незабываемое приключение по живописным местам Домбая с профессиональным гидом и уютной атмосферой
Начало: 357415, г. Железноводск, ул. Ленина 73
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300 за человека
Домбай - в край горных вершин, ледников и живописных озёр из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на высоту 3000 метров
Вас ожидает путешествие по живописным местам Домбая с подъемом на канатной дороге и прогулками у воды
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 150 за человека
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950 за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: однодневная экскурсия в Домбай
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным горам Домбая с захватывающими видами и чистейшим воздухом
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 4 150 за человека
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
    читать дальше

    бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
    читать дальше

    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
    читать дальше

    По дороге на Домбай мы посетили храм, позавтракали на перевале с великолепным видом на Кавказский хребет, заехали к озеру и полазили по пещерам. Наша поездка была запоминающийся - это было весело, интересно и познавательно, отдельное спасибо за отличное настроение нашу водителю-гиду Михаилу)

  • Ю
    Ю
    3 мая 2024
    Тур в горы Домбая из Железноводска
    Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
    Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
    читать дальше

    много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути рассказывал про местность обзорно, но нам хватило информации для общего понимания, на всё давал достаточно времени, не торопил, всё проходило в комфорте, забрал и привёз по адресу проживания в Пятигорске, ездили на минивене 6 человек, если попадутся передние места - вообще шик.

  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • Я
    Ярослав
    19 апреля 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
    читать дальше

    Денису, который по пути рассказывал про места, по которым была экскурсия. Это, даже не пять звёзд, а все 10! Эмоции и впечатления от поездки бесценны! 😊👍

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
  • М
    Марина
    2 ноября 2023
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
    читать дальше

    увлекательный рассказ экскурсовода. Все было на высшем уровне. Единственное, что подпортило настроение экскурсовод привез нас на старый, совершенно убитый подъемник. Хотя в 200 метрах был европодьемник. Почему у экскурсантов нет права выбора по какой канатке подняться, тем более, что подъем не входит в стоимость экскурси

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
  3. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
  4. Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
  5. Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "Групповые" можно забронировать 23 экскурсии от 2 500 до 5 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Домбае из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Домбая по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам