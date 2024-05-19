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бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.