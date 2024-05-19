1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль
Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: перевал, храм, заповедник
Путешествие на джипе в Домбай с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая
Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: однодневная экскурсия в Домбай
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным горам Домбая с захватывающими видами и чистейшим воздухом
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 4 150₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Домбай - земной рай из Ессентуков
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному Домбаю, где природа создала настоящий рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм
Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: величие и красота кавказской природы
Вас ожидает незабываемое приключение по живописным местам Домбая с профессиональным гидом и уютной атмосферой
Начало: 357415, г. Железноводск, ул. Ленина 73
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай и купание в термальных источниках из Пятигорска
Откройте для себя волшебство Домбая в уникальной экскурсии с купанием в термальных источниках и восхождением на гору Мусса-Ачитара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
- ААлександр5 мая 2024Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
- ННаталья3 мая 2024Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
- ЮЮ3 мая 2024Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
- ККсения26 апреля 2024Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
- ЯЯрослав19 апреля 2024Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
- ССергей19 апреля 2024Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
- ИИрина11 февраля 2024Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
- ММарина2 ноября 2023Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На весь день»
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