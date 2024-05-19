Экскурсии на 1 день в Домбае

Найдено 49 экскурсий в категории «На весь день» в Домбае, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
5 отзывов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Пятигорска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400 за человека
Живописное Мухинское ущелье и высокогорные озера
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600 за человека
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200 за всё до 4 чел.
Джип тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль
Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкесии из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: перевал, храм, заповедник
Путешествие на джипе в Домбай с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Домбай - в край горных вершин, ледников и живописных озёр из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950 за человека
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая
Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800 за всё до 4 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: однодневная экскурсия в Домбай
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным горам Домбая с захватывающими видами и чистейшим воздухом
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 4 150 за человека
Из Ессентуков: Домбай - земной рай
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Домбай - земной рай из Ессентуков
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному Домбаю, где природа создала настоящий рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500 за всё до 7 чел.
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700 за человека
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300 за человека
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890 за всё до 4 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм
Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в горы Домбая из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Красоты Домбая: джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: величие и красота кавказской природы
Вас ожидает незабываемое приключение по живописным местам Домбая с профессиональным гидом и уютной атмосферой
Начало: 357415, г. Железноводск, ул. Ленина 73
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай и купание в термальных источниках из Пятигорска
Откройте для себя волшебство Домбая в уникальной экскурсии с купанием в термальных источниках и восхождением на гору Мусса-Ачитара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
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    бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
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    По дороге на Домбай мы посетили храм, позавтракали на перевале с великолепным видом на Кавказский хребет, заехали к озеру и полазили по пещерам. Наша поездка была запоминающийся - это было весело, интересно и познавательно, отдельное спасибо за отличное настроение нашу водителю-гиду Михаилу)

  • Ю
    Ю
    3 мая 2024
    Тур в горы Домбая из Железноводска
    Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
    Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
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    много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути рассказывал про местность обзорно, но нам хватило информации для общего понимания, на всё давал достаточно времени, не торопил, всё проходило в комфорте, забрал и привёз по адресу проживания в Пятигорске, ездили на минивене 6 человек, если попадутся передние места - вообще шик.

  • Я
    Ярослав
    19 апреля 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
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    Денису, который по пути рассказывал про места, по которым была экскурсия. Это, даже не пять звёзд, а все 10! Эмоции и впечатления от поездки бесценны! 😊👍

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Из Кисловодска в Домбай, величие гор
    Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
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    не спроси, на всё ответит и развернуть расскажет. Очень понравилось что Роман не ограничивал во времени. Обычно поторапливают. Благодарю всю команду за организацию и частности Романа Теперь все поездки только через Вас)

  • М
    Марина
    2 ноября 2023
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
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    увлекательный рассказ экскурсовода. Все было на высшем уровне. Единственное, что подпортило настроение экскурсовод привез нас на старый, совершенно убитый подъемник. Хотя в 200 метрах был европодьемник. Почему у экскурсантов нет права выбора по какой канатке подняться, тем более, что подъем не входит в стоимость экскурси

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На весь день»

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  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
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