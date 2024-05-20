1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
«Тебердинские нарзаны находятся в живописном ущелье горной реки Джамагат на высоте более 1800 метров над уровнем моря»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ждет Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ждет Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
«Что вас ждет Экскурсии проходят по живописным местам в горах Теберды и Домбая на комфортом внедорожнике премиум класса»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 8 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
«Что вас ждет Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
«Шоанинский храм: Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Интересно смотрятся осенние горы»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаргиза20 мая 2024Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
- ООльга19 мая 2024Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
- ААлександр5 мая 2024Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
- ННаталья3 мая 2024Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
- ЮЮ3 мая 2024Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
- ККсения26 апреля 2024Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
- ЯЯрослав19 апреля 2024Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
- ИИрина11 февраля 2024Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
- ИИгорь19 октября 2023Ездили на Мухинское ущелье, очень красивые места, доволен поездкой)))
- ММарина23 августа 2023Очень классная поездка!!! Шериф очень внимательный гид и интересный собеседник, не торопил, даже по времени бонусом отвез на другую локацию, аккуратное вождение, чистая комфортная машина с кондиционером! Спасибо за проведенное время, увезу массу впечатлении домой! Спутник очень удобный сервер! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Горы»
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