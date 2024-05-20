Экскурсии к горам Домбая

Найдено 20 экскурсий в категории «Горы» в Домбае, цены от 2 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная сказка Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
«Тебердинские нарзаны находятся в живописном ущелье горной реки Джамагат на высоте более 1800 метров над уровнем моря»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800 за всё до 5 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
5 отзывов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ждет Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ждет Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400 за человека
Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
«Что вас ждет Экскурсии проходят по живописным местам в горах Теберды и Домбая на комфортом внедорожнике премиум класса»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 8 700 за всё до 3 чел.
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
«Что вас ждет Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
«Шоанинский храм: Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Тур в горы Домбая из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Интересно смотрятся осенние горы»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Из Ессентуков в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950 за человека
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наргиза
    20 мая 2024
    Горная сказка Домбая
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
    Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
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    бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
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    По дороге на Домбай мы посетили храм, позавтракали на перевале с великолепным видом на Кавказский хребет, заехали к озеру и полазили по пещерам. Наша поездка была запоминающийся - это было весело, интересно и познавательно, отдельное спасибо за отличное настроение нашу водителю-гиду Михаилу)

  • Ю
    Ю
    3 мая 2024
    Тур в горы Домбая из Железноводска
    Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
    Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
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    много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути рассказывал про местность обзорно, но нам хватило информации для общего понимания, на всё давал достаточно времени, не торопил, всё проходило в комфорте, забрал и привёз по адресу проживания в Пятигорске, ездили на минивене 6 человек, если попадутся передние места - вообще шик.

  • Я
    Ярослав
    19 апреля 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
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    Денису, который по пути рассказывал про места, по которым была экскурсия. Это, даже не пять звёзд, а все 10! Эмоции и впечатления от поездки бесценны! 😊👍

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Из Кисловодска в Домбай, величие гор
    Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
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    не спроси, на всё ответит и развернуть расскажет. Очень понравилось что Роман не ограничивал во времени. Обычно поторапливают. Благодарю всю команду за организацию и частности Романа Теперь все поездки только через Вас)

  • И
    Игорь
    19 октября 2023
    Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
    Ездили на Мухинское ущелье, очень красивые места, доволен поездкой)))
  • М
    Марина
    23 августа 2023
    Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
    Очень классная поездка!!! Шериф очень внимательный гид и интересный собеседник, не торопил, даже по времени бонусом отвез на другую локацию, аккуратное вождение, чистая комфортная машина с кондиционером! Спасибо за проведенное время, увезу массу впечатлении домой! Спутник очень удобный сервер! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Горы»

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  3. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
  4. Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
  5. Из Пятигорска в Домбай, величие гор
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
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