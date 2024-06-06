1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«А я поделюсь интересными фактами о природе Домбая, истории, культуре и традициях региона»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
«Но если вы не решили, что хотелось бы увидеть, я порекомендую природные места по вашим интересам»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
«Рядом находятся Алибекский водопад, река Алибек, альплагерь Алибек и Турье озеро»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
«На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
«На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Домбай — это не только горнолыжный курорт, но и сокровищница нереальных горных пейзажей»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
«Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Железноводска
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
«Заранее выбираем локации: водопады, горные озёра, альпийские луга, высокогорные смотровые площадки, встреча рассвета и заката в горах, древние христианские храмы IX века, которые считаются первыми на территории России»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 8 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
«Что вас ждет Однодневная экскурсия в Мухинское ущелье, к озеру Шобайдак, расположенному на высоте 3000 метров над уровнем моря, и небольшой трекинг к гребню, откуда открывается прекрасный вид на Маркинские озера»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
«Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида, увидят Турье озеро и полюбуются на ледники»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Что вас ожидает: Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии: от Кармадонского ущелья до памятника Бодрова
Почтите память легендарного актера и увидите величественные горы Северной Осетии в одном путешествии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
«Зимой сюда приезжают покататься на горных лыжах, а летом полюбоваться горными пейзажами»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
«Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной»
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: величие и красота кавказской природы
Вас ожидает незабываемое приключение по живописным местам Домбая с профессиональным гидом и уютной атмосферой
Начало: 357415, г. Железноводск, ул. Ленина 73
«Что вас ждет Заповедный край Кавказа, уголок нетронутой природы, сосновых лесов, кристальных рек, срывающихся водопадов и неприступных горных уступов»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
«В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая
Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам
Начало: По договоренности
«На протяжении всего подъема вы будете очарованы естественной природой Тебердинского заповедника»
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль
Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды
Начало: По договоренности
«С горы Шоана, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Отправьтесь в уникальное путешествие к впечатляющему памятнику природы — Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
«удивительные «сырные пещеры», стремительные горные реки с кристально чистой бирюзовой водой, обрывающиеся на десятки метров вниз водопады, искупаемся в высокогорном озере с видом на исполинские горы, древний храм X века»
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Ее необычную форму сформировали различные природные явления, такие как ветер, дождь и снег»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
«По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою»
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
«Красочная природа Кавказа Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Здесь пейзаж меняется за каждым поворотом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
«Красочная природа Кавказа Двигаться транспортное средство — автобус или микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Ее необычную форму сформировали различные природные явления, такие как ветер, дождь и снег»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном поселке»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай и купание в термальных источниках из Пятигорска
Откройте для себя волшебство Домбая в уникальной экскурсии с купанием в термальных источниках и восхождением на гору Мусса-Ачитара
Начало: По договоренности
«Мы увидим неповторимые горные пейзажи, попробуем чистейшую воду в реке Улу-Муруджу и по канатно-кресельной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, где полюбуемся суровыми вершинами с вечными ледниками»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
«Домбай — это не только горнолыжный курорт, но и сокровищница нереальных горных пейзажей»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Ее необычную форму сформировали различные природные явления, такие как ветер, дождь и снег»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
«Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай»
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
«Красочная природа Кавказа Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: перевал, храм, заповедник
Путешествие на джипе в Домбай с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: По договоренности
«С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Увлекательная экскурсия в Домбай: насладитесь природными и культурными сокровищами Верхней Балкарии и Языка Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами»
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
«Нам откроется дикая природа во всей своей нетронутой красе»
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
«Что вас ждет На Домбае великолепная природа: хвойные леса, нарзаны и вечные ледники»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
- аалександр2 июня 2024Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
- ННаргиза20 мая 2024Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
- ООльга19 мая 2024Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ААлександр5 мая 2024Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
- ННаталья3 мая 2024Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
- ЮЮ3 мая 2024Живописные места, много впечатлений и много фотографий. Очень рекомендую данную экскурсию. Наш гид, Павел показывал все точки честно для людей, это было очень приятно. Наша группа позитивная, дружная. Организация данной экскурсия тоже понравилась. Благодарю.
- ККсения26 апреля 2024Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали
- ННастя25 апреля 2024Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Природа и пейзажи»
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