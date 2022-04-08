Конная прогулка по окрестностям Кисловодска

Трансфер до места проведения и обратно

Групповая
Трансфер до места проведения и обратно.

Конная прогулка.
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время этой необычной экскурсии вы получите мощный заряд целительной энергии и тепла от общения с лошадью, забыв о житейских проблемах.

Конные прогулки в последнее время становятся очень популярными. Иппотерапия показана при заболеваниях позвоночника и депрессии.

Конное хозяйство Гум находится на высоте 1000 м над уровнем моря на северных склонах Скалистого хребта. Мы будем кататься на уравновешенных спокойных карачаевских лошадях, а перед прогулкой нас ждет инструктаж. Получится даже у новичка!

С плато Скалистого хребта открываются красивейшие открытые панорамы города Кисловодск, Столовых гор и вершин Эльбруса. Незабываемые эмоции гарантированы!

Одежда и обувь должны быть удобными для прогулок верхом. С собой можно захватить лакомство для лошадок: яблоки, сухарики, сахарок.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Сопровождение
Что не входит
  • Катание верхом - 400 рублей взрослый
  • 350 рублей - ребенок
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Суббота в 13:50
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Суббота в 13:50

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