Вторник, Среда, Суббота в 13:50

Во время этой необычной экскурсии вы получите мощный заряд целительной энергии и тепла от общения с лошадью, забыв о житейских проблемах.

Конные прогулки в последнее время становятся очень популярными. Иппотерапия показана при заболеваниях позвоночника и депрессии.

Конное хозяйство Гум находится на высоте 1000 м над уровнем моря на северных склонах Скалистого хребта. Мы будем кататься на уравновешенных спокойных карачаевских лошадях, а перед прогулкой нас ждет инструктаж. Получится даже у новичка!

С плато Скалистого хребта открываются красивейшие открытые панорамы города Кисловодск, Столовых гор и вершин Эльбруса. Незабываемые эмоции гарантированы!

Одежда и обувь должны быть удобными для прогулок верхом. С собой можно захватить лакомство для лошадок: яблоки, сухарики, сахарок.