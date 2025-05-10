Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.
Гора Кольцо и Медовые водопады
Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!
Организационные детали
Все авто — представительского класса
Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 980 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Дата посещения: 10 мая 2025
Спасибо большое Анастасии, экскурсия замечательная, узнали много интересного о достопримечательностях городов КВМ, прошли и проехали по красивейшим местам. В прошлом году была на этой экскурсии с родственниками, гидом нашим был читать дальшеуменьшить
Виталий, а в этом году мы приехали немного другим составом и очень захотелось повторить этот маршрут, благодаря Анастасии экскурсия и для меня открыла новые грани! Огромная благодарность нашим гидам за море впечатлений!!!
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Ирина
Спасибо огромное,Виталию Васильевичу за экскурсию! Насыщенная и разнообразная программа. Особенно понравился рассказ и маршрут по Пятигорску, а также подъем на гору Кольцо и Медовые водороды. Положительные эмоции и заряд энергии к окончанию отпуска. Спасибо вам огромное!
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Сергей
Очень хорошая экскурсия! Анастасия очень хорошо знает свой край и прекрасно подает информацию. Также, нам немного не подходила изначальная программа и мы очень оперативно согласовали измения нужные нам. 8 часов пролетели незаметно. Вернулись в отель счастливые и полные новых приятных впечатлений и эмоций. Очень рекомендую.
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Вера
Нам все очень понравилось. Чудесный солнечный день мы провели в курортных местах КМВ. Очень рекомендуем.
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Ю
Юлия
Спасибо Виталию за отлично проведённый день! Красивейшие места, завораживающие виды, вкусная еда! Поездка на комфортабельном авто для нашей семьи с тремя детьми прошла легко и интересно) Мы первый раз в КМВ и для себя поняли, что вернемся ни раз!
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Д
Долматов
Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край, стремится показать все луччшее что есть на Кавказе, вместе с читать дальшеуменьшить
тем переживает за недочеты в инфраструктуре, хочет как можно больше изменить в лучшую сторону. Мы впервые на Кавказе, и провели незабываемый день, который был наполнен сплошь положительными эмоциями и яркими впечатлениями. Узнали очень много о истории и о настоящем, посетили такие классные места, о которых и не подозревали. Отведали вкуснейшей кавказской кухни, получили хорошую порцию экстрима на медовых водопадах, больше 250 фото отличного качества в самых разных локациях, за что отдельное спасибо гиду! Надеемся что ещё не раз встретимся и продолжим знакомство с Кавказом в такой хорошей компании, а так же прпекомендуем все друзьям. Желаем удачи и успехов в вашем деле!! Александр. Сахалин.
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