Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска

Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день

Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами.

Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее.

А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска

Что вас ожидает

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Все авто — представительского класса
  • Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Виталий
Виталий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось.
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