Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборРассвет и закат на плато Бермамыт
Встретить или проводить солнце на знаменитой видовой площадке Карачаево-Черкесии
Начало: От вашего адреса
Расписание: ежедневно в 01:00 и 14:00
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
4400 ₽ за человека
-
35%
Мини-группа
до 10 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Полюбоваться природой Приэльбрусья, посетить музеи и подняться на высоту 3850 м
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4225 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
11 авг в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Железноводска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Познакомиться с самым маленьким курортом КМВ и узнать его историю
Начало: На ул. Лермонтова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Начало: В курортном парке города Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 4700 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборНезабываемое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Железноводск
Вас ждут главная площадь, памятник Ленину, скульптура «Знаки зодиака» и дача эмира Бухары. Оцените старинное здание Пушкинской галереи и Лермонтовский источник
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 4350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить Долину нарзанов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 20 050 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Железноводска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Групповой экскурсионный джип-тур из Железноводска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
10 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: Парк
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в небольшой группе из Железноводска
Побывать на самой высокой горе Европы и зарядиться красотой Кавказа
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 16 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Покорите самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод и насладитесь потрясающими видами Пятигорья и Эльбруса. Лёгкий подъём и незабываемые впечатления
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
10 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5800 ₽ за человека
-
45%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5225 ₽
9500 ₽ за человека
Город, основанный в 1810 году, бережно хранит память об исторических событиях. Северный Кавказ был точкой притяжения великих поэтов, их имена носят аллеи, скверы, площади. На экскурсии в Железноводске отдайте предпочтение Курортному парку и озеру. Это шкатулка с драгоценностями, каждая из которых заслуживает пристального внимания. Прогулка по парку занимает целый день, грамотно распределить время поможет опытный гид. Облагороженная территория плавно переходит в терренкуры Бештаугорского лесничества. Озеро окружают оригинальные арт-объекты
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Последние отзывы на экскурсии
Ф
Дата посещения: 4 мар 2026
Очень замечательная получилась экскурсия. Красивые места, познавательная, но не напрягающая информация от гида Алексея. Огромное спасибо!
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И
Дата посещения: 3 янв 2026
Поездка понравилась. Всё прошло организованно, спокойно. Александр замечательный водитель и гид. Не смотря на то, что мы задержались на Эльбрусе (была большая очередь на канатной дороге), Александр не отменил экскурсию на озеро Гижгит. Горы зимой- это красиво! Спасибо.
+1
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М
Дата посещения: 28 сен 2025
🤩WOW
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Л
Дата посещения: 14 сен 2025
Все хорошо, но не работала канатика на Эльбрус
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К
Дата посещения: 30 июл 2025
Всё просто потрясающе!!!
Места великолепные, виды завораживающие, погода не подвела, компания туристов отличная!!
Огромное спасибо Арсену за его высокий профессионализм на головокружительных серпантинах, за экскурсию и чувство юмора))
Безмерно благодарны!!!
Места великолепные, виды завораживающие, погода не подвела, компания туристов отличная!!
Огромное спасибо Арсену за его высокий профессионализм на головокружительных серпантинах, за экскурсию и чувство юмора))
Безмерно благодарны!!!
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В
Дата посещения: 27 июл 2025
Понравился маршрут экскурсии
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А
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка, Олег общительный человек. В поездке не ограничивается целевыми местами, много знает интересного, много рассказывает и если по пути,
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Е
Дата посещения: 12 июл 2025
Недавно вернулись из удивительного тура по городам Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды) и остались в
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О
Дата посещения: 5 июл 2025
Спасибо большое за прекрасную экскурсию. У меня кружилась голова от красоты. Экскурсию рекомендую всем, однозначно. Но уточню, вся красота и
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С
Дата посещения: 8 июн 2025
Все очень понравилось. Чудесная экскурсия. Отличная организация. Минусов никаких. Все прошло на одном дыхании
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Всего 2430 отзывов в Железноводске
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску
Самые популярные экскурсии в Железноводске
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Что посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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Сейчас в Железноводске можно забронировать 232 экскурсии от 1300 до 37 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2430 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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