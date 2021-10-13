Отзыв на: Идиллический Железноводск Е Елена 5 Экскурсия очень понравилась, даже надоедливый мелкий дождик "вписался"! И всë благодаря прекрасному городу и замечательному году Юлии. Юлия поразила нас с мужем своими глубокими и всесторонними знаниями о городе, истории, людях. Очень интересный рассказ, прекрасно продуманный маршрут, внимательное отношение к слушателям- абсолютно всë на высшем уровне! Это была даже скорее увлекательная прогулка с интереснейшей беседой. Нам очень захотелось обязательно приехать отдыхать в этот прекрасный город Железноводск, в котором есть такие увлечëнные люди! Огромное спасибо Юлии за прекрасно и полезно проведëнное время!

Отзыв на: Железноводск — самый маленький и уютный город на водах Р Раиса 5 Экскурсия должна была проходить на следующий день. Елена быстро ответила, договорились. Приветливый человек. Все было замечательно. Информации много и в доступной форме. Советую

Отзыв на: Плато Бермамыт. Джип-приключение А Анна 5 Все отлично! Просто доверьтесь профессионалу. Предсказать погоду в горах сложно, может быть понадобиться изменить маршрут. Валентин посоветует оптимальный, покажет все красивые места. И особенно хочется отметить профессиональное вождение автомобиля в непростых условиях гор. Спасибо!

Отзыв на: Из Железноводска — в великолепный Домбай! С Светлана 5 Спасибо Олегу! Вывез нас из дождливого Железногорска в прекрасные солнечные места. Красивая дорога, впечатляющие виды Кавказа. Олег сопровождал поездку интересными комментариями. Хорошая машина, в пути почти не устали. Рекомендуем Олега как любящего свой край человека и хорошего водителя!

Отзыв на: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска М Марина 5 26 сентября были в путешествии на Домбай. Экскурсия была великолепна во всех отношениях! Во-первых, нам очень повезло с гидом- Олег-замечательный рассказчик с чувством юмора и опытный, осторожный водитель, что очень важно на долгих горных дорогах-серпантинах. Во-вторых, нам повезло с погодой. Был солнечный, тёплый день! Поэтому мы смогли посмотреть даже больше запланированной программы. И это здорово. Хочется сказать, что Олег очень любит свой край, свои горы и поэтому рассказывает и показывает всё от души! И это очень чувствуется. Все люди, которые нам встречались во время экскурсии очень гостеприимные и радушные! Это и Аслан, что держит пасеку в горах, напоил нас ароматным чаем с мёдом, и душевный с юмором дядя Вася на Ниве, что довез нас по бездорожью до Шаонинского храма. Дай Бог им всем здоровья и счастья. ОГРОМНОЕ всем спасибо. А отдельное СПАСИБО Олегу за интересную, весёлую, познавательную, запоминающуюся, оздоровительно-эмоциональную поездку. Обязательно приедем на Кавказ снова и будем рекомендовать и советовать Олега, как отличного гида, своим друзьям и знакомым. СПАСИБО!!!

Отзыв на: Плато Бермамыт. Джип-приключение Е Елена 5 С огромным удовольствием рекомендуем эту поездку! Из-за погодных условий наш маршрут несколько был изменен, но он был потрясающим! Просто доверьтесь Валентину если и вас подведет погода! Это будет лучшим приключением!

Отзыв на: Плато Бермамыт. Джип-приключение Е Елена 5 Обязательно к исполнению желаний. . После красот плато и полного релакса… взбодриться и получить порцию адреналина… мне зашло. 😀

Отзыв на: Из Железноводска — в великолепный Домбай! Ю Юлия 5 Отличная, интересная и яркая экскурсия! Олег - замечательный рассказчик и очень внимательный к туристам гид, показывал очень много интересных мест, помимо основной цели поездки - Домбай! Хотелось бы съездить с ним еще и на другие экскурсии! Всем рекомендую!

Отзыв на: Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит Е Елена 5 Нам очень понравилась экскурсия с Сергеем он точен по времени, учёл все наши интересы, мы посмотрели всё что хотели рекомендуем экскурсию.