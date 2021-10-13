Все экскурсии в Железноводске
Доступно 19 экскурсий 🚌 в Железноводске на 2021 год, 44 ⭐ отзыва, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 200₽
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
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Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает «тёплая вода»
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Индивидуальная экскурсия
6ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт
"Там, где парит душа" - это один из переводов плато Бермамыт
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Открыть чарующие виды Кавминвод, посетить возрожденную обитель и узнать о феномене южной мерзлоты
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000₽
за 1-7 чел.
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Наша экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет отправиться на Эльбрус небольшой компанией
Каждый День
Индивидуальная экскурсия
12ч
1300011 700₽
за 1-6 чел.
Из Железноводска — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
9ч
3 000₽
за 1 чел.
На Джилы-Су из Железноводска: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 07:00 и в 14:00.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 700₽
за 1-5 чел.
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
Индивидуальный тур
11ч
14 000₽
за 1-8 чел.
"сердце Карачаево-Черкессии" - Поездка в Домбай из Железноводска
Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
8ч
11 000₽
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
9ч
3 000₽
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
11ч
3 000₽
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Железноводска
Чегемские водопады и Баксанское ущелье - самые популярные туристические места Кабардино-Балкарии,...
Суббота Воскресение или любой день если вас 4 и больше человек
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Идиллический Железноводск
Обзорная экскурсия по «местным Карловым Варам» с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
9ч
1150010 350₽
за 1-6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 200₽
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки!
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Последние отзывы «Экскурсии Железноводска»
- Отзыв на: Идиллический ЖелезноводскЕЕлена13 октября 2021Экскурсия очень понравилась, даже надоедливый мелкий дождик "вписался"! И всë благодаря прекрасному городу и замечательному году Юлии. Юлия поразила нас с мужем своими глубокими и всесторонними знаниями о городе, истории, людях. Очень интересный рассказ, прекрасно продуманный маршрут, внимательное отношение к слушателям- абсолютно всë на высшем уровне! Это была даже скорее увлекательная прогулка с интереснейшей беседой. Нам очень захотелось обязательно приехать отдыхать в этот прекрасный город Железноводск, в котором есть такие увлечëнные люди! Огромное спасибо Юлии за прекрасно и полезно проведëнное время!
- РРаиса10 октября 2021Экскурсия должна была проходить на следующий день. Елена быстро ответила, договорились. Приветливый человек. Все было замечательно. Информации много и в доступной форме. Советую
- ААнна6 октября 2021Все отлично! Просто доверьтесь профессионалу. Предсказать погоду в горах сложно, может быть понадобиться изменить маршрут. Валентин посоветует оптимальный, покажет все красивые места. И особенно хочется отметить профессиональное вождение автомобиля в непростых условиях гор. Спасибо!
- ССветлана3 октября 2021Спасибо Олегу! Вывез нас из дождливого Железногорска в прекрасные солнечные места. Красивая дорога, впечатляющие виды Кавказа. Олег сопровождал поездку интересными комментариями. Хорошая машина, в пути почти не устали. Рекомендуем Олега как любящего свой край человека и хорошего водителя!
- Отзыв на: Путешествие в Джилы-Су из ЖелезноводскаММарина27 сентября 202126 сентября были в путешествии на Домбай. Экскурсия была великолепна во всех отношениях! Во-первых, нам очень повезло с гидом- Олег-замечательный рассказчик с чувством юмора и опытный, осторожный водитель, что очень важно на долгих горных дорогах-серпантинах. Во-вторых, нам повезло с погодой. Был солнечный, тёплый день! Поэтому мы смогли посмотреть даже больше запланированной программы. И это здорово. Хочется сказать, что Олег очень любит свой край, свои горы и поэтому рассказывает и показывает всё от души! И это очень чувствуется. Все люди, которые нам встречались во время экскурсии очень гостеприимные и радушные! Это и Аслан, что держит пасеку в горах, напоил нас ароматным чаем с мёдом, и душевный с юмором дядя Вася на Ниве, что довез нас по бездорожью до Шаонинского храма. Дай Бог им всем здоровья и счастья. ОГРОМНОЕ всем спасибо. А отдельное СПАСИБО Олегу за интересную, весёлую, познавательную, запоминающуюся, оздоровительно-эмоциональную поездку. Обязательно приедем на Кавказ снова и будем рекомендовать и советовать Олега, как отличного гида, своим друзьям и знакомым. СПАСИБО!!!
- ЕЕлена24 сентября 2021С огромным удовольствием рекомендуем эту поездку! Из-за погодных условий наш маршрут несколько был изменен, но он был потрясающим! Просто доверьтесь Валентину если и вас подведет погода! Это будет лучшим приключением!
- ЕЕлена15 сентября 2021Обязательно к исполнению желаний. . После красот плато и полного релакса… взбодриться и получить порцию адреналина… мне зашло. 😀
- ЮЮлия13 сентября 2021Отличная, интересная и яркая экскурсия! Олег - замечательный рассказчик и очень внимательный к туристам гид, показывал очень много интересных мест, помимо основной цели поездки - Домбай! Хотелось бы съездить с ним еще и на другие экскурсии! Всем рекомендую!
- ЕЕлена11 сентября 2021Нам очень понравилась экскурсия с Сергеем он точен по времени, учёл все наши интересы, мы посмотрели всё что хотели рекомендуем экскурсию.
- ЕЕлена6 сентября 2021Рекомендую эту экскурсию и Олега как гида. Маршрут построен очень комфортно вождение автомобиля спокойное, без напряжения преодолели перевал полюбовались Эльбрусом, затем замечательный старый храм прекрасно сохранённый с великолепным видом, Остановки для фотографий в красивых местах, в конце пути термальные источники и вы отдохнёте.