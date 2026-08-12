Лучшие месяцы для посещения Урочища Джилы-су - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и целебными источниками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае могут быть дожди, а в сентябре - более прохладные ночи. Эти месяцы могут предложить меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Долина замков
Плато Шатджатмаз
Водопады Султан, Эмир, Тузлук-шапа, Кара-кая-су
Река Кызыл-кол
Гора Сирх
Описание экскурсии
Таинственный мир Северного Приэльбрусья
Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями: именно здесь располагалась мистическая Русколань и находилось главное святилище задолго до нашей эры. В Джилы-Су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-Су.
Секреты нарзанных источников
Вам откроются необъяснимые свойства и целебная сила 14 разных по составу нарзанов местности Джилы-Су. Попробуем выяснить, почему источник Серебряный пробивается на поверхность всего 2-3 месяца в году, а его температура не поднимается выше +4 градусов. Разберемся, какие источники исцеляют болезни печени и почек и почему нарзан Джилы-Су залечивает раны буквально на глазах. И, конечно, вы сможете принять нарзанные ванны в воде, которая круглый год держит температуру +22 градуса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3764 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Давно мечтала увидеть Эльбрус - и в этот раз он показался во всей своей красе! Кроме того, узнали много нового про эти чудесные края. Экскурсия была очень интересной и познавательной, эти захватывающие виды теперь долго буду вспоминать. Дети в восторге от сусликов и вкусных хытчинов! Короче, 100 из 100!
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Татьяна
С учетом погодных условий, Гид Денис предложил скорректировать маршрут. мы не пожалели, увидели очень красивые виды и послушали увлекательный рассказ гида. Была на экскурсии с ребенком, все комфортно и безопасно!
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Л
Лариса
Давно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсию (на которую сейчас думаю может тоже поехать). Но дорогу открыли и мы поехали на читать дальшеуменьшить
Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, спасибо Денису. Хочу отметить, водитель он опытный. Виды по дороге на Джилы-Су потрясающие, Денис знает красивые места и заезжает. Я насладилась звуками природы и тишиной… это бесподобно, мне не хватало лежака)))). Такое, к сожалению, в городе не почувствуешь… Мы не только увидели, но и покормили морковкой (заранее помыла и порезала) знаменитых сусликов))) Как ценитель кофе, я насладилась сваренным Денисом в турке кофе в самом центре гор! Ездила я одна, чувствовала себя комфортно. Даже понравилось без толпы. Советую всем! Мы часто экономим не на том… Люди спокойно тратят деньги на спиртное и еду. . Вот это жизнь, наши внутренние ощущения, эмоции, чувства! Когда душа поет! Когда усталость приятная. Все остальное - просто земная суета… Зная, что жизнь одна, мы ее не ценим… Всем желаю счастья! И главное, будьте добрее и помните, мы получаем то, что излучаем сами! (очень сложно было выбрать только 10 фотографий, много фотографий с красивыми видами в наличии)
+2
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Наталья
Наталья Экскурсия очень понравилась! У меня получилось на один день прилететь в Железноводск ради того, чтобы попасть на эту экскурсию. Поехали втроём - три поколения). И каждый отметил для себя читать дальшеуменьшить
что-то особенное. Сначала хочу похвалить нашего гида Дениса. Молодой человек приехал во время на место встречи. По дороге рассказывал интересные факты и истории о КМВ, охотно отвечал на вопросы. Вёл машину очень аккуратно. Джип был большой и комфортный. Мы делали несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми видами, подышать чистейшим воздухом и попить полезной воды. Кстати, нам очень повезло с погодой! На высоте была полная видимость, и можно было четко разглядеть Эльбрус! Лично мне очень хотелось почувствовать силу и мощь гор. Я сделала запрос и загадала желание. Также я построила свою пирамидку Женской Силы и попробовала очень вкусный чай. Моей маме больше всего понравилась красота гор, чистый воздух и полезная вода. Моему сыну (8лет) больше всего понравились суслики, прогулки и вкусные хычины.
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Юлия
Нам очень понравилось наше путешествие в Джилы-су с гидом Денисом! Джилы-су потрясает своей красотой, свободой и могуществом) Это место обязательно нужно посетить каждому туристу, и даже не один раз. Денис читать дальшеуменьшить
много рассказывал нам как о самом урочище, так и в целом о Кавказе. Было очень интересно его слушать на протяжении всей поездки) также он отлично водит машину по сложным серпантинам. Однозначно рекомендую это путешествие всем)
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Анастасия
Это самый красивый маршрут! Рекомендую всем эту экскурсию! Нас сопровождал Антон-позитивный, учтивый и просто отличный человек! Мы успели поговорить, посмеяться, узнать интересные факты! Это было реально здорово. Рты не закрывались от завораживающих пейзажей. Отдельный плюс- это очень комфортный автомобиль. А суслики- ну это просто супер настроение на весь день! Огромное спасибо Вам за наш отдых!
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