Уникальная индивидуальная экскурсия в урочище Джилы-су из Железноводска позволит вам ощутить магию Северного Приэльбрусья.



Вас ждет встреча с неземными водопадами, покорение горных плато и знакомство с легендарными источниками, о свойствах которых ходят легенды.



Приключение начинается на комфортабельном внедорожнике, а захватывающие рассказы гида сделают путешествие незабываемым.



Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ищет уникальные впечатления и желает прикоснуться к тайнам природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Урочища Джилы-су - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и целебными источниками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае могут быть дожди, а в сентябре - более прохладные ночи. Эти месяцы могут предложить меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.