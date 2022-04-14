Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство

Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»

Индивидуальная
В живописных окрестностях Кисловодска вы посетите старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I. Проследите все этапы производства напитка, осмотрите исторический погреб и продегустируете восемь образцов продукта.

А на рыбном заводе узнаете о тонкостях выращивания разных видов форели и отдохнете в кафе на закрытой территории.
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
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Что вас ожидает

Частная винодельня с историей

Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации. Итальянцы, которые жили и работали в регионе в начале 19 века, назвали место Monte di Cammello. Позже это красивое название подарили одной линейке местного вина. На экскурсии вы узнаете, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР. И как возродил дело ставропольский фермер, которому ныне и принадлежат ровные ряды шпалер.

Вино с душой

Экскурсия начинается с погреба 1895 года, построенного немецкими колонистами. Сейчас здесь созревают и хранятся 14 сортов вина. Каждый напиток — авторский. Ручная работа начинается еще на плантации — каждая гроздь собирается вручную. Вы увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с белым, розовым, красным, игристым вином. И у всех — особая история, о которой будет отдельный разговор.

Также вы познакомитесь с производством и осмотрите подвал с редким хранилищем, где лежали царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века. И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка.

Форелевое хозяйство

Далее мы отвезем вас на рыбный племенной завод «Форелевый», где с первой половины 20 века разводят элитную «царскую рыбу». О том, почему форель так называли, вы узнаете на экскурсии. Также вам расскажут о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Вы познакомитесь с разными видами форели и особенностями их разведения. А в завершение на закрытой территории сможете посетить кафе «Дом рыбака», где отведаете блюда из «золотой рыбки» и приятно отдохнете.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 8 образцов вина + закуска — 4000 руб. /группу до 4 человек, или 1000 руб. /человека, если вас будет больше, недегустирующие — 500 руб. /человека, дети от 6 лет — 300 руб. ; форелевое хозяйство — 100 руб. /человека, обед (уха, рыба жареная, салат овощной) — 350 руб. /человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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