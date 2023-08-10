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Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство

Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
В живописных окрестностях Кисловодска вы посетите старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I. Проследите все этапы производства напитка, осмотрите исторический погреб и продегустируете восемь образцов продукта.

А на рыбном заводе узнаете о тонкостях выращивания разных видов форели и отдохнете в кафе на закрытой территории.
4.7
6 отзывов
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство

Описание экскурсии

Частная винодельня с историей

Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации. Итальянцы, которые жили и работали в регионе в начале 19 века, назвали место Monte di Cammello. Позже это красивое название подарили одной линейке местного вина. На экскурсии с местными гидами вы узнаете, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР. И как возродил дело ставропольский фермер, которому ныне и принадлежат ровные ряды шпалер.

Вино с душой

Экскурсия начинается с погреба 1895 года, построенного немецкими колонистами. Сейчас здесь созревают и хранятся 14 сортов вина. Каждый напиток — авторский. Ручная работа начинается еще на плантации — каждая гроздь собирается вручную. Вы увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с белым, розовым, красным, игристым вином. И у всех — особая история, о которой будет отдельный разговор.

Также вы познакомитесь с производством и осмотрите подвал с редким хранилищем, где лежали царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века. И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка.

Форелевое хозяйство

Далее мы отвезём вас на рыбный племенной завод «Форелевый», где с первой половины 20 века разводят элитную «царскую рыбу». О том, почему форель так называли, вы узнаете на экскурсии от местных гидов. Также вам расскажут о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Вы познакомитесь с разными видами форели и особенностями их разведения. А в завершение на закрытой территории сможете посетить кафе «Дом рыбака», где отведаете блюда из «золотой рыбки» и приятно отдохнете.

Организационные детали

  • Экскурсию на винодельне и форелевом хозяйстве проводят местные гиды
  • Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 6 образцов вина + закуска — 12 000 ₽/группа до 5 человек или 2500 ₽ с чел., если вас будет больше; форелевое хозяйство — 500 ₽ за группу, обед (по меню)
  • Вас отвезёт один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1155 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
Наталья
Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута.
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Т
Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.
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Наталья
Прекрасно провели время, поймали форель, в кафе нам ее зажарили, на частной винодельне попробовали вина) все понравилось
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Ольга
Спасибо огромное!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
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А
Всё отлично, спасибо!
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Н
За 10500 мы получили просто такси для передвижения на форелевую ферму и на винодельню. На форелевой ферме экскурсии не было. Просто ходили и смотрели на рыбу. В кафе обед обошелся
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вместо 350 рублей (таких обедов у них никогда не было) 900 рублей с человека. На винодельне все понравилось, гид винодельни просто чудо! Экскурсия на винодельню интересная, вина достойные. По итогу вся поездка обошлась 21 тыс. руб. на 4 человека.

Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Наталья, дело в том что всегда были и есть комплексные обеды, на форелевом хозяйстве, я не знаю почему работники кафе
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отказали Вам в комплексом обеде и Вы выбрали по меню, у нас многие выбирают по меню так как там форель идет на вес, конечно Вы заплатили больше Но мы уже обсуждали с Вами эту ситуацию и я со своей стороны написала Вам, что уточню в кафе и извинилась за работников кафе и Вы мне также сказали что гид много что Вам рассказал интересного А то что на винодельне нужно дополнительно платить 7000 руб за дегустацию на 4х написано у нас в организационных деталях Спасибо за отзыв

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