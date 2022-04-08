Прогулки по Теберде

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Прогулки по Теберде
Прогулки по Теберде
Прогулки по Теберде
Прогулки по Теберде
Прогулки по Теберде

Что вас ожидает 🤩

  • Долина и ущелье реки Подкумок
  • Рим-гора
  • Перевал Гум-баши
  • Вид на Эльбрус
  • Ущелье реки Мара
  • Ущелье реки Теберда
  • Водопад Шумка
  • Город-курорт Теберда
  • Дом-усадьба И. Крымшамхалова
  • Центральная усадьба Тебердинского заповедника
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Нас ждет экскурсия в горы Западного Кавказа в город-курорт Теберда, на территорию Государственного биосферного заповедника.

Австрийский альпинист А. Фишер после посещения Теберды сравнил эту местность с Западными Альпами и отметил, что по красоте ледников и роскоши лесов превосходит все, что есть в Альпах.

Наш маршрут будет проходить по долине и ущелью реки Подкумок, мимо знаменитой Рим-горы, у подножия которой в Средние Века располагался крупный город Бергусант. Маршрут Великого Шелкового пути приведет нас на перевал Гум-баши с фантастическим видом на гору Эльбрус.

Во время остановки на перевале мы сможем отведать горский айран и карачаевские лепешки с сыром или мясом.

Нас ждет ущелье реки Мара, похожее на германские ущелья Шварцвальда и живописное ущелье Теберды. Гид проведет нас по сказочному буково-пихтовому лесу, по изумрудной тропе, поросшей мхом, к водопаду Шумка. Его хрустальные струи падают с 12-метровой высоты. Мы попробуем живой водицы, загадаем желание у скалы Любви и отправимся в город-курорт.

В Доме-усадьбе И. Крымшамхалова 19 века мы познакомимся с развитием туризма и альпинизма на Северном Кавказе. Среди многочисленных экспонатов – атрибуты альпинистов и этнографическая коллекция.

В завершении маршрута мы посетим Центральную усадьбу Тебердинского заповедника с Домом Природы и вольерными комплексами.

Мы увидим 22 представителей фауны: краснокнижного зубра, танцующих мишек, оленей, лебедей, рысей, волков, выдр и диких кабанов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты по программе - 700 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 13.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:20

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