Нас ждет экскурсия в горы Западного Кавказа в город-курорт Теберда, на территорию Государственного биосферного заповедника.

Австрийский альпинист А. Фишер после посещения Теберды сравнил эту местность с Западными Альпами и отметил, что по красоте ледников и роскоши лесов превосходит все, что есть в Альпах.

Наш маршрут будет проходить по долине и ущелью реки Подкумок, мимо знаменитой Рим-горы, у подножия которой в Средние Века располагался крупный город Бергусант. Маршрут Великого Шелкового пути приведет нас на перевал Гум-баши с фантастическим видом на гору Эльбрус.

Во время остановки на перевале мы сможем отведать горский айран и карачаевские лепешки с сыром или мясом.

Нас ждет ущелье реки Мара, похожее на германские ущелья Шварцвальда и живописное ущелье Теберды. Гид проведет нас по сказочному буково-пихтовому лесу, по изумрудной тропе, поросшей мхом, к водопаду Шумка. Его хрустальные струи падают с 12-метровой высоты. Мы попробуем живой водицы, загадаем желание у скалы Любви и отправимся в город-курорт.

В Доме-усадьбе И. Крымшамхалова 19 века мы познакомимся с развитием туризма и альпинизма на Северном Кавказе. Среди многочисленных экспонатов – атрибуты альпинистов и этнографическая коллекция.

В завершении маршрута мы посетим Центральную усадьбу Тебердинского заповедника с Домом Природы и вольерными комплексами.

Мы увидим 22 представителей фауны: краснокнижного зубра, танцующих мишек, оленей, лебедей, рысей, волков, выдр и диких кабанов.