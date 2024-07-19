Индивидуальный трансфер в Домбай из Ессентуков - удобный и быстрый способ добраться до живописных склонов Кавказа. Встреча в аэропорту или забор от адреса проживания обеспечивает беззаботное начало путешествия. В пути
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
В любое время года путешественников открывающаяся из посёлка Домбай панорама Главного Кавказского хребта. Эрцог, Белалакая, Алибек, Теберда, Суфруджу – эти названия многим известны по песням Юрия Визбора, часто бывавшего в этих местах. Вы прогуляетесь по посёлку, сфотографируетесь на вантовом мосту через Аманаус, побродите по местному рынку, познакомитесь с местными легендами. Вам покажут уникальное здание заброшенной гостиницы, которая по проекту должна была вращаться, чтобы у всех гостей была возможность увидеть с балкона солнце над вершинами гор. Вы подниметесь на канатке по склону горы Муса-Ачатара, с высоты 3200 метров полюбуетесь окрестностями, сфотографируетесь около летающей тарелки – оригинальной высокогорной гостиницы, из окошек которой выглядывают зелёненькие инопланетяне. Обязательно попробуйте местную кухню. В кафе готовят очень вкусный плов, а также шашлык, шурпу и хычины с мясом, сыром и картошкой. На станциях канатной дороги можно купить снимающий усталость глинтвейн.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домбай
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Подъем на канатной дороге
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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