Познавательные экскурсии на природе в Железноводске

Найдено 124 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Железноводске, цены от 900 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
«Расположенный прямо в лесу, Железноводск запомнится вам потрясающей природой, уютными улочками, необычными скульптурами и минеральными источниками»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
«Окружённый горными вершинами и пышным лесом, Железноводск понравится всем ценителям природы»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Люди и природа Северного Кавказа»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
«Когда вы спуститесь, мы отправимся на Русскую поляну: обсудим, откуда её название, рассмотрим ледник Джугутурлучат и полюбуемся водопадом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
«Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Я познакомлю вас с историей Бештау и остальных несостоявшихся вулканов»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте целый день в горах, наслаждаясь фантастическими пейзажами»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
«Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695 за человека
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
«Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160 за всё до 10 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«Пейзажи, истории и легенды края»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 за всё до 3 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
«Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500 за человека
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
«Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
«На всём протяжении пути вас ждёт сочетание роскошной природы с изысканной архитектурой и историей»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
«Лермонтовский терренкур — лечебная тропа вокруг горы Железная, названная в честь русского поэта»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
«Городское озеро — в 1950-е годы его вырыли вручную местные жители»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
«А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«Ессентуки — интеллигентный, живописный и очень доброжелательный курорт»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Приглашаю провести день на лоне кавказской природы»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
«Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Дорога к водопаду — отдельное приключение»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
«Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
«Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас»
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
«60-метровый горный подъемник служит для подачи автомобилей в альплагерь, а слева от него грохочет каскадами река Адыр-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
«В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой каскадной лестницы и Курортного озера»
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор»»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
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    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
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    рассказ о четырёх городах Минеральных Вод побывали в самых интересных местах и всё это за один день. Спасибо нашему гиду Максиму рекомендую однозначно

    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
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    покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
    Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
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    предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил сладости с горячим чаем для маленького пикника на вершине горы, весь путь сопровождался интересными рассказами о Железноводске и его окрестностях. Егор интересный собеседник, приятен в общении, хорошо воспитан. Заказав этот тур вы получите много положительных эмоций и впечатлений!

    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Природа и пейзажи»

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