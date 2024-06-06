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читал стихи. Единственный минус - это организация тура. Мы заказывали экскурсию с Железноводска, но почему то оказались с группой с Пятигорска. В результате мы два часа потратили на заеды, выезды всех участников по всем гостиницам Пятигорска и пригорода. Учитывая что у нас дети - это было каторга. Нас самыми первыми забрали около 6 утра и привезли самыми последними около 21 вечера. Усталость от дороги, поиски гостиниц насколько убило все впечатление от экскурсии.