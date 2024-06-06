Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 32 экскурсии в категории «История и культура» в Железноводске, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Групповая
14 часов
39 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700 за человека
Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
Мини-группа
15 часов
6 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон из Железноводска
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600 за человека
Медовые водопады и города КМВ
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
Групповая
12 часов
14 отзывов
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500 за человека
Домбай - край синих гор из Железноводска
Групповая
14 часов
6 отзывов
Домбай - край синих гор из Железноводска
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500 за человека
Грозный - прошлое и настоящее
Групповая
16 часов
4 отзыва
Грозный - прошлое и настоящее
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500 за человека
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
Групповая
4 часа
2 отзыва
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 08:40
900 за человека
Чудеса Кисловодской долины
Групповая
8 часов
2 отзыва
Чудеса Кисловодской долины
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200 за человека
Кисловодск и Ессентуки
Групповая
5 часов
1 отзыв
Кисловодск и Ессентуки
Расписание: Среда в 13:20
1 800 за человека
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
Групповая
14 часов
1 отзыв
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000 за человека
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Групповая
3 часа
1 отзыв
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Расписание: Среда в 13:20
1 000 за человека
Пятигорск - город трёх религий
Групповая
4.5 часа
Пятигорск - город трёх религий
Расписание: Вторник в 13:20
1 600 за человека
Два монастыря из Железноводска
Групповая
5 часов
Два монастыря из Железноводска
Расписание: Вторник, Воскресенье в 13:20
1 200 за человека
Кисловодск - чудесный город
Групповая
4.5 часа
Кисловодск - чудесный город
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:20
1 200 за человека
Три курорта КМВ
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Три курорта КМВ
Расписание: Суббота в 09:00
2 100 за человека
Прогулки по Теберде
Групповая
13.5 часов
Прогулки по Теберде
Расписание: Суббота в 06:30
2 700 за человека
Цей - сказочный и таинственный
Групповая
14 часов
Цей - сказочный и таинственный
Расписание: Четверг, Воскресенье в 06:00
2 700 за человека
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.
Язык Тролля: путешествие в кавказскую Скандинавию из Железноводска
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие в кавказскую Скандинавию из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510 за человека
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200 за человека
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
60004 800 за человека
Манящая Кабарда и чарующая Балкария: кавказская жемчужина
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария: кавказская жемчужина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    6 июня 2024
    Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,
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    читал стихи. Единственный минус - это организация тура. Мы заказывали экскурсию с Железноводска, но почему то оказались с группой с Пятигорска. В результате мы два часа потратили на заеды, выезды всех участников по всем гостиницам Пятигорска и пригорода. Учитывая что у нас дети - это было каторга. Нас самыми первыми забрали около 6 утра и привезли самыми последними около 21 вечера. Усталость от дороги, поиски гостиниц насколько убило все впечатление от экскурсии.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
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    покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась.

  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
    Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
    Всё
  • Ф
    Фадеева
    14 апреля 2024
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    Аркадий как много в этом "слове"… имени, человеке!!! Экскурсовод Аркадий это пунктуальность, это чистота, аккуратность вождения, забота о пассажирах/гостях, интересный
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    рассказ, доступность информации, лёгкость общения, множество фактов, хороший тайминг, продуманность маршрута, доброжелательность, открытость, честность. Это столько положительных эмоций мы получили от одной экскурсии, проведённой Аркадием. Как приятно было оказаться в компании молодого, интеллигентного, воспитанного, умного человека. Рассказ о 4х городах КВМ был насыщен красками и сюжетами этих мест. Захотелось больше гулять и наслаждаться видами и красотами улиц и домов. Желаю и другим гостям города таких впечатлений от грамотно поданной информации таких гидов!!!

  • Н
    Наталья
    22 марта 2024
    Обзорная экскурсия по курортным жемчужинам Пятигорска
    Отличная поездка по Пятигорску, гид Александр рассказывал интересно, позитивно, с юмором. Микроавтобус чистый, удобный, Водитель профессионал. Посмотрели все, сфоткались и несмотря на погоду настроение отличное. Спасибо за четкую организацию туров, все понятно, четко и вовремя
  • Н
    Наталья
    12 января 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
    Пешеходная экскурсия по Железноводску и Курортному парку. Был очень холодный день, ветер, туман. Но экскурсовод Елена Ивановна провела нам замечательную,
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    очень увлекательную экскурсию. Мы не заметили, как вместо двух часов пролетело 4. Спасибо большое Елене Ивановне! Благодаря её интересному рассказу, нам захотелось приехать в Железноводск ещё раз.

  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
    Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
  • В
    Владимир
    27 ноября 2023
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    Грамотный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
  3. Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
  4. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
  5. Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "История и культура" можно забронировать 32 экскурсии от 900 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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