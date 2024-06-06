1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
15 часов
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 08:40
900₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Среда в 13:20
1 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Среда в 13:20
1 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Расписание: Вторник в 13:20
1 600₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 13:20
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:20
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Суббота в 09:00
2 100₽ за человека
Групповая
13.5 часов
Расписание: Суббота в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Четверг, Воскресенье в 06:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие в кавказскую Скандинавию из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
60004 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария: кавказская жемчужина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,
- ЕЕкатерина29 мая 2024Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
- ЕЕлена27 мая 2024Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
- ААнна17 мая 2024Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
- ААлександр16 апреля 2024Всё
- ФФадеева14 апреля 2024Аркадий как много в этом "слове"… имени, человеке!!! Экскурсовод Аркадий это пунктуальность, это чистота, аккуратность вождения, забота о пассажирах/гостях, интересный
- ННаталья22 марта 2024Обзорная экскурсия по курортным жемчужинам ПятигорскаОтличная поездка по Пятигорску, гид Александр рассказывал интересно, позитивно, с юмором. Микроавтобус чистый, удобный, Водитель профессионал. Посмотрели все, сфоткались и несмотря на погоду настроение отличное. Спасибо за четкую организацию туров, все понятно, четко и вовремя
- ННаталья12 января 2024Пешеходная экскурсия по Железноводску и Курортному парку. Был очень холодный день, ветер, туман. Но экскурсовод Елена Ивановна провела нам замечательную,
- ООльга31 декабря 2023Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
- ВВладимир27 ноября 2023Грамотный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «История и культура»
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