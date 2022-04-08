Суворовские термы

Трансфер. Посещение термального комплекса

Групповая
Трансфер. Посещение термального комплекса.
Суворовские термы
Суворовские термы
Суворовские термы
Суворовские термы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем в оздоровительную поездку в станицу Суворовскую, где с 1959 года на поверхность выходит минеральная вода с уникальным составом. Большое количество кремнезема благотворно влияет на иммунную систему и повышает иммунитет. Кремниевая кислота и повышенная щелочность воды делают кожу нежной и бархатистой.

Суворовская термальная вода способствует омоложению организма, дарит расслабление и обновление.

Бассейны оздоровительного комплекса расположены под открытым небом с выходом из здания через подогреваемый бассейн. Электронные табло показывают температуру воды, в раздевалках есть индивидуальные шкафчики, душевые, фены, тапочки и одноразовые шапочки.

После купания можно отдохнуть и насладиться чашечкой травяного чая в кафе комплекса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в термы (1 час) - 450 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Суббота в 14:20
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Суббота в 14:20

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