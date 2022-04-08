Среда, Четверг, Суббота в 14:20

Приглашаем в оздоровительную поездку в станицу Суворовскую, где с 1959 года на поверхность выходит минеральная вода с уникальным составом. Большое количество кремнезема благотворно влияет на иммунную систему и повышает иммунитет. Кремниевая кислота и повышенная щелочность воды делают кожу нежной и бархатистой.

Суворовская термальная вода способствует омоложению организма, дарит расслабление и обновление.

Бассейны оздоровительного комплекса расположены под открытым небом с выходом из здания через подогреваемый бассейн. Электронные табло показывают температуру воды, в раздевалках есть индивидуальные шкафчики, душевые, фены, тапочки и одноразовые шапочки.

После купания можно отдохнуть и насладиться чашечкой травяного чая в кафе комплекса.