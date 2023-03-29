1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Расписание: Пятница в 13:20
2 000₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Понедельник, Пятница в 18:20
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Среда в 18:20
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис29 марта 2023подготовленный экскурсовод, аккуратный водитель, великолепная природа
- ООльга2 декабря 202225.11.22 ездили на Чегемские водопады и термы Гедуко, экскурсовод Зарина (или Залина) очень много рассказывала о традициях кавказа и его
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Оздоровительный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Оздоровительный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Оздоровительный отдых», 4 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август