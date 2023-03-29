Оздоровительный отдых – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Оздоровительный отдых» в Железноводске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады и термы Гедуко
Групповая
8 часов
3 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко
Расписание: Пятница в 13:20
2 000 за человека
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Групповая
3.5 часа
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Расписание: Понедельник, Пятница в 18:20
1 300 за человека
Суворовские термы
Групповая
4 часа
Суворовские термы
Расписание: Среда в 18:20
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    29 марта 2023
    Чегемские водопады и термы Гедуко
    подготовленный экскурсовод, аккуратный водитель, великолепная природа
  • О
    Ольга
    2 декабря 2022
    Чегемские водопады и термы Гедуко
    25.11.22 ездили на Чегемские водопады и термы Гедуко, экскурсовод Зарина (или Залина) очень много рассказывала о традициях кавказа и его
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    особенностях, было очень интересно. Выезжали из Железноводска в 14,00 на наш взгляд поздновато (потому что приехали на Чегем бегом бегом и уже темно), хотя бы в 13.00 надо выезжать. Ехать почти два часа без остановок (тяжеловато) надо бы предусмотреть какую нибудь остановку с фотосессией мин на 15 (ноги размять), это пожелание к организаторам экскурсий. А так место очень красивое и интересное, рекомендуем. После чегема расслабиться в термах было очень приятно, и попить горного чая в кафе,под национальную музыку.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Оздоровительный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
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  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Оздоровительный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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