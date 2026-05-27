Про Минги Тау, Эльбрус на карачаево-балкарском, слышал каждый, а знаете ли вы волшебную Уллу Тау? Это Мать-гора, властвующая в ущелье Адыр Су и исполняющая желания. В путешествии сюда вас ждут пейзажи, при создании которых природа проявила высший уровень мастерства. Вы проедете и погуляете среди лесов, гор и рек Южного Приэльбрусья, а в финале отдохнете в термальных бассейнах.

Описание экскурсии

Завораживающие дороги Кабардино-Балкарии

Наш путь начинается с территории Кавказских Минеральных Вод, а затем лежит через соседнюю республику, по красивейшему Баксанскому ущелью Южного Приэльбрусья. Мы повернем с трассы в ущелье Адыр Су, и неподалеку перед нами предстанет Докторский перевал. Он оснащен 200-метровым подъемником, который поднимет наш транспорт для дальнейшего путешествия.

Заповедные тропы Уллу Тау

Вас ждет 14 км легкого бездорожья вдоль речки со сказочными, постоянно меняющимися видами. Это заповедник, поэтому здесь немудрено встретить горных коз и других животных. Поднявшись к альплагерю с одноименным названием Уллу Тау, оставим авто, оформим пропуска, пройдем пограничный контроль (совсем рядом грузинская Сванетия) и дальше отправимся пешком. Несложный получасовой поход в окружении лесов, рек, камней и могучих гор приведет к поляне желаний, где каждый загадает заветное.

Воды Кавказа: источник и термы Гедуко

На обратном пути заедем на серебряный источник с кристально чистой водой, где нерестится речная форель. После такого насыщенного путешествия предлагаю вам восстановить силы в термальных источниках Гедуко — это облагороженное место с природной целительной водой.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser

Обязательно возьмите с собой паспорта

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы