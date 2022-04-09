В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!
Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
Затем в программе обед с шашлыком и другими блюдами кавказской кухни в живописной локации. Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Улу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3500 метров, откуда открываются неописуемые виды.
Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.