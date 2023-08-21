Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда природа Кавказа раскрывается во всей красе. В это время комфортная температура и минимальная загруженность. Весной и осенью можно насладиться спокойствием и красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой путешествие будет особенным благодаря снежным пейзажам, но стоит подготовиться к холодам.

Тысячи путешественников уже покорены Домбаем. Это место удивляет круглый год своими пейзажами и богатой историей. В пути к Домбаю можно полюбоваться водопадами и величественным Эльбрусом. Экскурсия включает познавательные рассказы о географии и культуре региона. Завершить день можно отдыхом в термах. Комфортный транспорт и индивидуальный подход гарантируют незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Захватывающая дорога в горы

В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.

Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.

По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гумбаши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!

«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»

Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.

На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу.

Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3200 метров, откуда открываются неописуемые виды.

Домбай от истории до геологии

Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%

Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно

Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!

Дополнительные расходы