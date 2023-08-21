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Большое путешествие по Домбаю из Железноводска

Индивидуальная экскурсия в Домбай: водопады, Эльбрус и уникальная природа. Погрузитесь в историю и культуру Кавказа с комфортом
Тысячи путешественников уже покорены Домбаем. Это место удивляет круглый год своими пейзажами и богатой историей. В пути к Домбаю можно полюбоваться водопадами и величественным Эльбрусом. Экскурсия включает познавательные рассказы о географии и культуре региона. Завершить день можно отдыхом в термах. Комфортный транспорт и индивидуальный подход гарантируют незабываемые впечатления
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбрус
  • 🏞️ Посещение Медовых водопадов
  • 🗺️ Увлекательные рассказы о Кавказе
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌿 Возможность отдохнуть в термах

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда природа Кавказа раскрывается во всей красе. В это время комфортная температура и минимальная загруженность. Весной и осенью можно насладиться спокойствием и красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой путешествие будет особенным благодаря снежным пейзажам, но стоит подготовиться к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска

Что можно увидеть

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Перевал Гумбаши
  • Хребет Мусса-Ачитара

Описание экскурсии

Захватывающая дорога в горы

В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гумбаши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!

«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»

Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3200 метров, откуда открываются неописуемые виды.

Домбай от истории до геологии

Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
  • Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
  • Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!

Дополнительные расходы

  • Вход на Медовые водопады — 200 ₽/чел.
  • Билет на канатную дорогу — от 800 ₽ до 2000 ₽/стандартный билет и от 600 ₽ до 1500 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Обед в кафе — примерно 1000 ₽ на человека
  • По вашему желанию возможно дополнить программу:
    — посещение термальных бассейнов «Жемчужина Кавказа» с купанием в лечебной термальной воде: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +600 ₽ за билет
    — заезд в Гоначхирское ущелье: +2000 ₽ к стоимости экскурсии и +200 ₽ билет
    — Посещение Шоанинского храма: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +300 с человека за джиппинг к храму на внедорожнике
    — Посещение Сырной Пещеры: +1500 ₽ к стоимости экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
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культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья осталась очень довольна! Ребенок, когда выходила из машины расплакалась- не
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хотела расставаться с нашим замечательным гидом Кареном❤️! Мы остались очень довольны! Это был самый лучший день нашего отдыха! Вся наша семья желает Карену всего самого доброго и хорошего! Мира и добра ему и его родным!

Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
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Юлия
Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
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Елена
Наконец - то моя поездка на Домбай свершилась! Природные красоты - это отдельный рассказ, но вот что бы хотела отметить так это экскурсовода Карена, который настолько ярко, с душой и большой заинтересованностью вел нашу экскурсию. Вся поездка прошла в сопровождении рассказов о этом замечательном крае! Рекомендую!
Наконец - то моя поездка на Домбай свершилась! Природные красоты - это отдельный рассказ, но вот
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А
Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей (8 лет), отдельная Благодарность Карену за то, что помогал и страховал ребёнка подниматься на гору и пробираться по пещере! И совет тем кто будет брать экскурсию, не смотря на усталость, не отменяйте Термальные источники - это Блаженство!!!
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