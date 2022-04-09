Большое путешествие по Домбаю

От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края

Индивидуальная
Вслед за тысячами путешественников вы будете покорены Домбаем, а я сделаю вашу встречу с этим местом интересной и осмысленной.

В пейзажах, от которых захватывает дух круглый год, вы увидите богатую историю Северного Кавказа.

Узнаете о географии, геологии, культурологии региона.

По пути в Домбай также полюбуетесь водопадами и Эльбрусом, а в конце по желанию отдохнете в термах.
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающая дорога в горы

В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!

«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»

Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
Затем в программе обед с шашлыком и другими блюдами кавказской кухни в живописной локации. Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Улу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3500 метров, откуда открываются неописуемые виды.

Домбай от истории до геологии

Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии — 17 000 руб.
  • Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Билет на канатную дорогу — около 1000 руб. с человека
  • Обед в кафе — примерно 700 рублей на человека
  • Термальные бассейны «Жемчужина Кавказа» по желанию — 1000 руб. за добавление в программу + билет 400 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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