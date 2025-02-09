Пешие экскурсии-прогулки в Жуковском с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Жуковском, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Расписание: По выходным
18 мая в 09:00
25 мая в 09:00
0 ₽ за экскурсию
Усадьба Быково: от Петра I до наших дней
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Быково: от Петра I до наших дней
Прогуляться по старинному парку и насладиться изысканной архитектурой недалеко от Жуковского
Начало: В селе Быково
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Сокращенная прогулка по Жуковскому
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Сокращенная прогулка по Жуковскому
Начало: У закладного камня памятника Ленину (сквер у ЦАГИ)
Расписание: По выходным
18 мая в 09:00
25 мая в 09:00
2800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 февраля 2025
    Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
    Хотим поблагодарить Евгению, которая была у нас экскурсоводом. Наша маленькая группа из 9 человек состояла как из жуковчан, так и
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    из москвичей. Евгения интересно рассказывала об истории города и задавала вопросы, на которые москвичам труднее было отвечать, чем жуковчанам. Мы прошлись по старому городу, услышали историю создания города, увидели архитектурные отличия домов, посетили дом учёных ЦАГИ, пошли под арками, загадав желание.. . Несмотря на зимнюю погоду мы не заметили, как прошли три часа экскурсии. Москвичи захотели вновь вернуться в Жуковский, а дуковчане ещё больше прониклись любовью к городу, в котором мы живём. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Жуковскому в категории «Пешеходные»

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  3. Сокращенная прогулка по Жуковскому
Сколько стоит экскурсия по Жуковскому в мае 2025
Сейчас в Жуковском в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 4500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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