Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Расписание: По выходным
18 мая в 09:00
25 мая в 09:00
0 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Быково: от Петра I до наших дней
Прогуляться по старинному парку и насладиться изысканной архитектурой недалеко от Жуковского
Начало: В селе Быково
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Сокращенная прогулка по Жуковскому
Начало: У закладного камня памятника Ленину (сквер у ЦАГИ)
Расписание: По выходным
18 мая в 09:00
25 мая в 09:00
2800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 февраля 2025Хотим поблагодарить Евгению, которая была у нас экскурсоводом. Наша маленькая группа из 9 человек состояла как из жуковчан, так и
Ответы на вопросы от путешественников по Жуковскому в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Жуковскому в мае 2025
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