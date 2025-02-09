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из москвичей. Евгения интересно рассказывала об истории города и задавала вопросы, на которые москвичам труднее было отвечать, чем жуковчанам. Мы прошлись по старому городу, услышали историю создания города, увидели архитектурные отличия домов, посетили дом учёных ЦАГИ, пошли под арками, загадав желание.. . Несмотря на зимнюю погоду мы не заметили, как прошли три часа экскурсии. Москвичи захотели вновь вернуться в Жуковский, а дуковчане ещё больше прониклись любовью к городу, в котором мы живём. Спасибо большое!