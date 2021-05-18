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Полезная информация о Кигали

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Местное время в Кигали
20:3815
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇼 Руанда
Название городаКигали
По-английскиKigali
Это столицаКигали является столицей Руанды
Население города745 261 чел.
АэропортГрегоир Кауибанда KGL
Часовой поясAfrica/Kigali
Средняя высота1 542 м. от уровня моря

Где находится Кигали на карте

Кигали фото города
Кигали

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