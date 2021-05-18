Полезная информация о Кигали
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Местное время в Кигали
20:3815
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇼 Руанда
|Название города
|Кигали
|По-английски
|Kigali
|Это столица
|Кигали является столицей Руанды
|Население города
|745 261 чел.
|Аэропорт
|Грегоир Кауибанда KGL
|Часовой пояс
|Africa/Kigali
|Средняя высота
|1 542 м. от уровня моря
Где находится Кигали на карте
Кигали