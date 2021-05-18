Полезная информация о Бакэу
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Местное время в Бакэу
21:3835
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Бакэу
|По-английски
|Bacau
|Столица региона
|Бакэу является столицей региона
|Население города
|171 396 чел.
|Аэропорт
|Бакэу BCM
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|165 м. от уровня моря
Где находится Бакэу на карте
Бакэу