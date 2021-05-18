Полезная информация о Бакэу

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Местное время в Бакэу
21:3835
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаБакэу
По-английскиBacau
Столица регионаБакэу является столицей региона
Население города171 396 чел.
АэропортБакэу BCM
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота165 м. от уровня моря

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