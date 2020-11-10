Летим в Бакэу

Как добраться до Бакэу на самолёте

В Бакэу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bacau Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бакэу

  1. Бакэу BCM
    Bacau Airport

Самые дешёвые билеты в Бакэу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇩🇪Мюнхена8192ч 5м
06.12.2020из 🇩🇰Биллунн1 3432ч 30м
15.12.2020из 🇮🇹Турина1 3662ч 30м
11.11.2020из 🇬🇷Афин1 4661ч 45м
01.12.2020из 🇮🇹Катании1 54513ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇬🇧Лондона1 6873ч 5м
10.01.2021из 🇬🇧Ливерпуля1 7263ч 15м
10.11.2020из 🇮🇹Болоньи2 08917ч 20м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Милана2 1848ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇪Дублина2 27117ч 20м (⇵1)
03.12.2020из 🇪🇸Мадрида2 81624ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Кёльна2 81626ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Дортмунда2 82543ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇮🇹Палермо2 90740ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 91831ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя3 00449ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Венеции3 07120ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 08829ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇴Клужа3 08817ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа3 30617ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇮🇹Генуя3 45240ч 20м (⇵2)
05.12.2020из 🇮🇹Пизы3 54818ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Ньюкасла3 70143ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇫🇷Лиона4 36024ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси4 38516ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Донкастера4 40151ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇾Ларнаки4 72425ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Вероны5 60410ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇹Флоренции6 44943ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Рима7 54142ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇴Бухареста8 18544ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇪Ганновера10 18421ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇧Тиссайда15 82025ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бакэу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дублин, Мемминген, Лондон, Париж и Штутгарт

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бакэу