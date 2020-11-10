Как добраться до Бакэу на самолёте
В Бакэу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bacau Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бакэу
- Бакэу BCMBacau Airport
Самые дешёвые билеты в Бакэу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|819
|2ч 5м
|06.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|1 343
|2ч 30м
|15.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 366
|2ч 30м
|11.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 466
|1ч 45м
|01.12.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 545
|13ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 687
|3ч 5м
|10.01.2021
|из 🇬🇧Ливерпуля
|1 726
|3ч 15м
|10.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 089
|17ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 184
|8ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 271
|17ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 816
|24ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 816
|26ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 825
|43ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 907
|40ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 918
|31ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 004
|49ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 071
|20ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 088
|29ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|3 088
|17ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 306
|17ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇮🇹Генуя
|3 452
|40ч 20м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇮🇹Пизы
|3 548
|18ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|3 701
|43ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 360
|24ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 385
|16ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|4 401
|51ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 724
|25ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|5 604
|10ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|6 449
|43ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|7 541
|42ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|8 185
|44ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|10 184
|21ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Тиссайда
|15 820
|25ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бакэу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бакэу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дублин, Мемминген, Лондон, Париж и Штутгарт
- 07.11.202014.11.2020
- 12.11.202020.11.2020
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