Замки и легенды Трансильвании из Брашова

Леса и горы Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями. Вы побываете в самых красивых замках региона и познакомитесь с его культурой и прошлым.

Гид поделится с вами любопытными фактами о королевской резиденции, поможет разделить правду и вымысел в рассказах о графе Дракуле.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Живописные пейзажи

Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.

Замок короля

Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.

Замок Кантакузино — Wednesday

После насыщенной истории и красоты прогулки по замку Пелеш мы заедем в гости к Wednesday, чтобы выпить кофе или бокал вина с невероятными видами на Румынские Альпы (Карпаты). Это летняя резиденция премьер-министра Румынии в период начала формирования румынского государства.

Легендарный замок

Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.

Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский дворец Пелеш
  • Замок Кантакузино (здесь снимали сериал Wednesday)
  • Замок Бран - Замок Дракулы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Синая или город Брашов
Завершение: Город Брашов
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
Галина
27 сен 2025
Великолепно организованная экскурсия. Лилиан лучший гид! Я для себя открыла Румынию.
Галина

