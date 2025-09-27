Леса и горы Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями. Вы побываете в самых красивых замках региона и познакомитесь с его культурой и прошлым.
Гид поделится с вами любопытными фактами о королевской резиденции, поможет разделить правду и вымысел в рассказах о графе Дракуле.
Описание экскурсии
Живописные пейзажи
Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.
Замок короля
Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.
Замок Кантакузино — Wednesday
После насыщенной истории и красоты прогулки по замку Пелеш мы заедем в гости к Wednesday, чтобы выпить кофе или бокал вина с невероятными видами на Румынские Альпы (Карпаты). Это летняя резиденция премьер-министра Румынии в период начала формирования румынского государства.
Легендарный замок
Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.
Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский дворец Пелеш
- Замок Кантакузино (здесь снимали сериал Wednesday)
- Замок Бран - Замок Дракулы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Синая или город Брашов
Завершение: Город Брашов
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия практически на целый день. Заканчивается в 17:00 в городе Брашов. По понедельникам и вторникам, Королевский Дворец Пелеш закрыт и мы сможем посмотреть его только снаружи. Со среды до воскресенья все замки открыты.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
27 сен 2025
Великолепно организованная экскурсия. Лилиан лучший гид! Я для себя открыла Румынию.
Галина
Галина
