Страна-сюрприз

Румыния, особенно ее область Трансильвания — загадочная страна, родина графа Дракулы. На этом держится туристический бизнес. Но не Дракулой единым жива Румыния. Это страна-сюрприз: путешественники, впервые посещающие наши места, не устают восхищаться потрясающей красоты горами, средневековыми городами, крепостями на вершинах холмов, комфортом гостиниц и уровнем сервиса, изящными дворцами, первенство среди которых принадлежит королевской резиденции Пелеш.

История одного из самых молодых государств

Первый румынский король Карол I сказал на инаугурации: «Я построил этот дворец как устойчивый знак того, что династия, избранная народом, глубоко укоренена в этом красивом крае, и я буду расплачиваться усердным трудом и верным служением за любовь румын. Исполняю священный долг, живое желание, поднимая бокал румынского вина за счастливую судьбу этой страны» …

Какой же была судьба Румынии? Как на румынском троне оказались представители Гогенцоллернов-Зигмаринген? Об этом и пойдет речь на экскурсии 🧭 и парк 🌳 Пелеш

В замке Пелеш более 160 комнат, 30 ванных, роскошно обставленных и изысканно декорированных. 35 комнат открыты для посещения. Мы осмотрим великолепные интерьеры, коллекцию средневековых рыцарских доспехов, восточного и европейского оружия, собранную Каролом I, работы талантливейших скульпторов и художников, среди которых произведения Густава Климта, изделия из слоновой кости, фарфор, гобелены, люстры из муранского стекла и хрусталя. Восточные ковры произведены в лучших мастерских Бухары, Мосула, Спарты и Смирны. Поражает коллекция севрского и мейсенского фарфора, кожи из Кордовы, коллекция витражей.

Мы будем гулять 👣 по террасам прекрасного парка, откуда открываются потрясающей красоты виды! Пелеш прекрасен в любую погоду и во все времена года!

Организационные детали