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Дворец Пелеш: тайны королевского двора

Зоя А.
Зоя А. – Гид из Брашова
Румыния славится не только Дракулой, туристы часто восхищаются природой, средневековыми городами, крепостями и замками.

Дворец Пелеш входит в топ красивейших дворцов Европы.

На экскурсии 🧭 вы узнаете его королевские тайны, какой была судьба Румынии и как на румынском троне оказались представители Гогенцоллернов-Зигмаринген.

Также мы прогуляемся по террасам прекрасного парка, откуда открываются потрясающей красоты виды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €65 за экскурсию

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Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Дворец Пелеш: тайны королевского двора

Что вы увидите

  • Городок Синая
  • Дворец Пелеш
  • Дворец Пелишор и монастырь (по желанию)
  • Окрестности
Страна-сюрприз
Румыния, особенно ее область Трансильвания — загадочная страна, родина графа Дракулы. На этом держится туристический бизнес. Но не Дракулой единым жива Румыния. Это страна-сюрприз: путешественники, впервые посещающие наши места, не устают восхищаться потрясающей красоты горами, средневековыми городами, крепостями на вершинах холмов, комфортом гостиниц и уровнем сервиса, изящными дворцами, первенство среди которых принадлежит королевской резиденции Пелеш.
История одного из самых молодых государств
Первый румынский король Карол I сказал на инаугурации: «Я построил этот дворец как устойчивый знак того, что династия, избранная народом, глубоко укоренена в этом красивом крае, и я буду расплачиваться усердным трудом и верным служением за любовь румын. Исполняю священный долг, живое желание, поднимая бокал румынского вина за счастливую судьбу этой страны» …
Какой же была судьба Румынии? Как на румынском троне оказались представители Гогенцоллернов-Зигмаринген? Об этом и пойдет речь на экскурсии 🧭 и парк 🌳 Пелеш
В замке Пелеш более 160 комнат, 30 ванных, роскошно обставленных и изысканно декорированных. 35 комнат открыты для посещения. Мы осмотрим великолепные интерьеры, коллекцию средневековых рыцарских доспехов, восточного и европейского оружия, собранную Каролом I, работы талантливейших скульпторов и художников, среди которых произведения Густава Климта, изделия из слоновой кости, фарфор, гобелены, люстры из муранского стекла и хрусталя. Восточные ковры произведены в лучших мастерских Бухары, Мосула, Спарты и Смирны. Поражает коллекция севрского и мейсенского фарфора, кожи из Кордовы, коллекция витражей.
Мы будем гулять 👣 по террасам прекрасного парка, откуда открываются потрясающей красоты виды! Пелеш прекрасен в любую погоду и во все времена года!
Организационные детали
  • Оплата билетов в замок 🏰 Пелеш только наличными в местной валюте.
  • До дворца туристы добираются самостоятельно или в сопровождении гида (с оплатой проезда гиду).
  • В дни рождественских и новогодних каникул (с 24 декабря по 10 января) оплата экскурсоводу увеличивается на 20%
  • Экскурсия в замок Пелишор или монастырь оплачивается дополнительно: по 10 евро с группы.
Что входит
  • Услуги гида (вход для гида во дворец бесплатный)
Что не входит
  • Транспортные расходы, в том числе и для гида (~ 7 евро)
  • Билет во дворец для туристов (оплата только наличными в леях): 30 лей (один этаж), 60 лей (два этажа).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Дворец Пелеш: тайны королевского двора

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зоя А.
Зоя А.
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