Все экскурсии в Брашове
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брашове – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брашове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Румынии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€60
за 1-15 чел.
Брашов - город, куда хочется вернуться
Мы осмотрим великолепные памятники истории и архитектуры Брашова: Черную церковь, Ратушу, крепостные...
Ежедневно с 09:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
€65
за 1-15 чел.
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Румыния славится не только Дракулой, туристы часто восхищаются природой, средневековыми городами, крепостями...
Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН — выходной
Индивидуальная экскурсия
10ч
€230
за 1-4 чел.
Замки и легенды Трансильвании
Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов
Индивидуальная экскурсия
9ч
€250
за 1-8 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€210
за 1-8 чел.
Сезон проведения с ноября по апрель
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-8 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€60
за 1-15 чел.
Трансильвания: замок Дракулы и не только
За четыре часа (вместе с дорогой) вы получите представление о Румынии, ее исторических областях, правителях...
Ежедневно с 09:00, в ПН замок работает с 12:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
€175
за 1-8 чел.
Секреты Трансильвании. Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Брашова
Трансильвания - это потрясающе красивый край, где горы сменяются полями и снова горами, но уже совсем...
С декабря по октябрь - ежедневно, в ноябре - со среды по воскресение.
Индивидуальная экскурсия
9ч
€173
за 1-8 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€150
за 1-8 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€230
за 1-8 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€207
за 1-8 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Брашова»
- ММария5 августа 2021Великолепная экскурсия - интересно, профессионально, увлекательно. Лучше не бывает, рекомендуем!
- ННаталия11 февраля 2020невероятный и профессиональный гид! Отличная экскурсия, время пролетело незаметно, узнали много интересного. Очень интересно преподнес историю Румынии, отвечал на все вопросы и дал хорошие наводки на кафе и рестораны города- за что отдельное спасибо!
- ЛЛидия10 января 2020Сегодня закончилась наша семейная поездка в Румынии. Три дня посветили Брашову и один день Бухарест. Было два дня экскурсий, которые проводила Зоя Апостол. Чудесные дни, когда незаметно мы восполнили пробелы исторических фактов, касаемых Румынии. Королевские династии, легенды Трансильвании, современные тенденции и наше время в Брашове пролетело прекрасным мгновением. Получили полную информацию и о том, где - какой ресторан, как купить вкусный сыр и т. д. Благодаря Зое, освоились в городе моментально, даже успели побывать на катке и были хорошо адоптированы к самостоятельным прогулкам. Зоя, примите слова благодарности. Поездку запомним надолго.
- ООльга1 января 2020Огромное спасибо Лилиану за великолепную экскурсию! Этот человек патриот, влюблённый в свою страну! Его рассказы были познавательными, захватывающим и интересными! но лучше внести изменения в описание маршрута для удобства построения планов туристами: так как сам экскурсовод говорит, что посещение трёх точек за одну экскурсию невозможно! В Рышнов мы так и не попали из-за нехватки времени!
- ЭЭнди29 декабря 2019Отличная экскурсия по центру Брашова, с его прошлым, настоящим и будущим. Очень благодарны Зое за интересный и увлекательный рассказ
- JJulia22 декабря 2019Пожалуй, одна из самых захватывающих, «умных», объёмных и приятных экскурсий за последнее время. С огромной благодарностью к Зое, которая за несколько часов прогулок по уютному Брашову смогла полностью влюбить меня в этот город, показала как знаковые места, так и неприметно-приметные уголки. Зоя прекрасно знает историю, нравы, традиции, кухню и вообще очень эрудированный и деликатный человек, общаться с которым сплошное удовольствие! Буду рада рекомендовать её всем знакомым и посетителям сайта. Ещё раз спасибо за профессионализм, юмор, лёгкость и ваши знания)
- EElena25 октября 2019Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
- EElena25 октября 2019Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.
- iirena30 сентября 2019Огромное спасибо, Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов. Очень рекомендую гида!
- MMark14 августа 2019Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.