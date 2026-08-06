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за отличную организацию.

Зоя - внимательный, эрудированный и увлечённый гид. Экскурсии были хорошо структурированы, интересны и поданы живо и с уважением к истории и культуре региона. Особенно приятно, что Зоя встретила нас прямо на вокзале - это было очень любезно, заботливо и сразу задало комфортный тон всему дню.

Поездка в замок Бран получилась насыщенной и увлекательной, а прогулка по Брашову - атмосферной и по-настоящему знакомящей с городом. Всё прошло чётко, спокойно, увлекательно и очень весело.

Спасибо за прекрасные впечатления!