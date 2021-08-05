Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании М Мария 5 Великолепная экскурсия - интересно, профессионально, увлекательно. Лучше не бывает, рекомендуем!

Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании Н Наталия 5 невероятный и профессиональный гид! Отличная экскурсия, время пролетело незаметно, узнали много интересного. Очень интересно преподнес историю Румынии, отвечал на все вопросы и дал хорошие наводки на кафе и рестораны города- за что отдельное спасибо!

Л Лидия 5 Сегодня закончилась наша семейная поездка в Румынии. Три дня посветили Брашову и один день Бухарест. Было два дня экскурсий, которые проводила Зоя Апостол. Чудесные дни, когда незаметно мы восполнили пробелы исторических фактов, касаемых Румынии. Королевские династии, легенды Трансильвании, современные тенденции и наше время в Брашове пролетело прекрасным мгновением. Получили полную информацию и о том, где - какой ресторан, как купить вкусный сыр и т. д. Благодаря Зое, освоились в городе моментально, даже успели побывать на катке и были хорошо адоптированы к самостоятельным прогулкам. Зоя, примите слова благодарности. Поездку запомним надолго.

Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании О Ольга 5 Огромное спасибо Лилиану за великолепную экскурсию! Этот человек патриот, влюблённый в свою страну! Его рассказы были познавательными, захватывающим и интересными! но лучше внести изменения в описание маршрута для удобства построения планов туристами: так как сам экскурсовод говорит, что посещение трёх точек за одну экскурсию невозможно! В Рышнов мы так и не попали из-за нехватки времени!

Э Энди 5 Отличная экскурсия по центру Брашова, с его прошлым, настоящим и будущим. Очень благодарны Зое за интересный и увлекательный рассказ

J Julia 5 Пожалуй, одна из самых захватывающих, «умных», объёмных и приятных экскурсий за последнее время. С огромной благодарностью к Зое, которая за несколько часов прогулок по уютному Брашову смогла полностью влюбить меня в этот город, показала как знаковые места, так и неприметно-приметные уголки. Зоя прекрасно знает историю, нравы, традиции, кухню и вообще очень эрудированный и деликатный человек, общаться с которым сплошное удовольствие! Буду рада рекомендовать её всем знакомым и посетителям сайта. Ещё раз спасибо за профессионализм, юмор, лёгкость и ваши знания)

E Elena 4 Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.

E Elena 5 Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.

i irena 5 Огромное спасибо, Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов. Очень рекомендую гида!