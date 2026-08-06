Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
12 авг в 10:00
13 авг в 09:00
от €165 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Брашов
Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей
11 авг в 16:00
12 авг в 10:00
от €113 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Брашов - город, куда хочется вернуться
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН, вт — выходной
€160 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и легенды Трансильвании из Брашова
Начало: Город Синая или город Брашов
€380 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Дворец Пелеш: Визитная карта Румынии
Начало: Монастырь Синая или встреча у входа в замок. После...
Завтра в 09:45
12 авг в 09:45
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Всем рекомендую👍
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Р
Отличная экскурсия, все понравилось
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Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
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L
Наш гид Зоя провела интереснейшую экскурсию по замку Пелеш и в Брашове. Очень понравилось! Спасибо большое!
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Ж
Зоя прекрасный гид с большим опытом, глубоко погружена в исторический материал, не тороплива, внимательна к деталям, любит свое дело. Большое ей спасибо за прекрасную экскурсию.
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Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы: навстречу приключениям!», а также
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Г
Великолепно организованная экскурсия. Лилиан лучший гид! Я для себя открыла Румынию.
Галина
Галина
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия! Всем советую!
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А
Все очень понравилось! Было очень интересно и познавательно! Рекомендую!
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Р
Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
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Всего 120 отзывов в Брашове
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Ответы на вопросы от путешественников по Брашову
Самые популярные экскурсии в Брашове
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Сколько стоит экскурсия по Брашову в августе 2026
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