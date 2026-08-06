Мои заказы

Экскурсии в Брашове

Найдено 8 экскурсий в Брашове на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
На автобусе
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €120 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
12 авг в 10:00
13 авг в 09:00
от €165 за всё до 15 чел.
Знакомьтесь, Брашов
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Брашов
Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей
11 авг в 16:00
12 авг в 10:00
от €113 за всё до 10 чел.
Брашов - город, куда хочется вернуться
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Брашов - город, куда хочется вернуться
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 30 чел.
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН, вт — выходной
€160 за всё до 30 чел.
Замки и легенды Трансильвании из Брашова
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и легенды Трансильвании из Брашова
Начало: Город Синая или город Брашов
€380 за всё до 4 чел.
Дворец Пелеш: Визитная карта Румынии
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дворец Пелеш: Визитная карта Румынии
Начало: Монастырь Синая или встреча у входа в замок. После...
Завтра в 09:45
12 авг в 09:45
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Знакомство с колоритным Брашовом
Всем рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Знакомьтесь, Брашов
Отличная экскурсия, все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Lena
Знакомьтесь, Брашов
Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
Спасибо большое за короткую, но содержательную экскурсию. Нам было интересно узнать не только историю, но и как живут современные жители Румынии.
Вам был полезен этот отзыв?
L
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Наш гид Зоя провела интереснейшую экскурсию по замку Пелеш и в Брашове. Очень понравилось! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Знакомство с колоритным Брашовом
Зоя прекрасный гид с большим опытом, глубоко погружена в исторический материал, не тороплива, внимательна к деталям, любит свое дело. Большое ей спасибо за прекрасную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы: навстречу приключениям!», а также
читать дальшеуменьшить

за отличную организацию.
Зоя - внимательный, эрудированный и увлечённый гид. Экскурсии были хорошо структурированы, интересны и поданы живо и с уважением к истории и культуре региона. Особенно приятно, что Зоя встретила нас прямо на вокзале - это было очень любезно, заботливо и сразу задало комфортный тон всему дню.
Поездка в замок Бран получилась насыщенной и увлекательной, а прогулка по Брашову - атмосферной и по-настоящему знакомящей с городом. Всё прошло чётко, спокойно, увлекательно и очень весело.
Спасибо за прекрасные впечатления!

Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы:
Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы:
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Замки и легенды Трансильвании из Брашова
Великолепно организованная экскурсия. Лилиан лучший гид! Я для себя открыла Румынию.
Галина
Вам был полезен этот отзыв?
А
Брашов - город, куда хочется вернуться
Очень интересная и познавательная экскурсия! Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Все очень понравилось! Было очень интересно и познавательно! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 120 отзывов в Брашове

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову

Самые популярные экскурсии в Брашове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Замок Дракулы: навстречу приключениям;
  2. Знакомство с колоритным Брашовом;
  3. Дворец Пелеш: подлинная история Румынии;
  4. Знакомьтесь, Брашов;
  5. Брашов - город, куда хочется вернуться.
Сколько стоит экскурсия по Брашову в августе 2026
Сейчас в Брашове можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 50 до 380. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Брашову, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Выберите и забронируйте экскурсию, чтобы насладиться красотой и узнать тайны города от наших опытных гидов