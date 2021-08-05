Экскурсии Брашова

Все экскурсии в Брашове

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брашове – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брашове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Румынии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Брашов - город, куда хочется вернуться
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
60
за 1-15 чел.
Брашов - город, куда хочется вернуться
Мы осмотрим великолепные памятники истории и архитектуры Брашова: Черную церковь, Ратушу, крепостные...
Ежедневно с 09:00
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Индивидуальная экскурсия
65
за 1-15 чел.
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Румыния славится не только Дракулой, туристы часто восхищаются природой, средневековыми городами, крепостями...
Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН — выходной
Замки и легенды Трансильвании
Индивидуальная экскурсия
5
4
10ч
230
за 1-4 чел.
Замки и легенды Трансильвании
Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-8 чел.
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
Ежедневно
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Индивидуальная экскурсия
210
за 1-8 чел.
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Сезон проведения с ноября по апрель
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-8 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Ежедневно
Трансильвания: замок Дракулы и не только
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-15 чел.
Трансильвания: замок Дракулы и не только
За четыре часа (вместе с дорогой) вы получите представление о Румынии, ее исторических областях, правителях...
Ежедневно с 09:00, в ПН замок работает с 12:00
Секреты Трансильвании. Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Брашова
Индивидуальная экскурсия
175
за 1-8 чел.
Секреты Трансильвании. Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Брашова
Трансильвания - это потрясающе красивый край, где горы сменяются полями и снова горами, но уже совсем...
С декабря по октябрь - ежедневно, в ноябре - со среды по воскресение.
Экскурсия в Бухарест из Брашова
Индивидуальная экскурсия
173
за 1-8 чел.
Экскурсия в Бухарест из Брашова
Ежедневно
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-8 чел.
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
Ежедневно
Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-8 чел.
Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
Ежедневно
Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
Индивидуальная экскурсия
207
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Брашова»

  • Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании
    М
    Мария
    5 августа 2021
    5
    Великолепная экскурсия - интересно, профессионально, увлекательно. Лучше не бывает, рекомендуем!
  • Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании
    Н
    Наталия
    11 февраля 2020
    5
    невероятный и профессиональный гид! Отличная экскурсия, время пролетело незаметно, узнали много интересного. Очень интересно преподнес историю Румынии, отвечал на все вопросы и дал хорошие наводки на кафе и рестораны города- за что отдельное спасибо!
  • Л
    Лидия
    10 января 2020
    5
    Сегодня закончилась наша семейная поездка в Румынии. Три дня посветили Брашову и один день Бухарест. Было два дня экскурсий, которые проводила Зоя Апостол. Чудесные дни, когда незаметно мы восполнили пробелы исторических фактов, касаемых Румынии. Королевские династии, легенды Трансильвании, современные тенденции и наше время в Брашове пролетело прекрасным мгновением. Получили полную информацию и о том, где - какой ресторан, как купить вкусный сыр и т. д. Благодаря Зое, освоились в городе моментально, даже успели побывать на катке и были хорошо адоптированы к самостоятельным прогулкам. Зоя, примите слова благодарности. Поездку запомним надолго.
  • Отзыв на: Замки и легенды Трансильвании
    О
    Ольга
    1 января 2020
    5
    Огромное спасибо Лилиану за великолепную экскурсию! Этот человек патриот, влюблённый в свою страну! Его рассказы были познавательными, захватывающим и интересными! но лучше внести изменения в описание маршрута для удобства построения планов туристами: так как сам экскурсовод говорит, что посещение трёх точек за одну экскурсию невозможно! В Рышнов мы так и не попали из-за нехватки времени!
  • Э
    Энди
    29 декабря 2019
    5
    Отличная экскурсия по центру Брашова, с его прошлым, настоящим и будущим. Очень благодарны Зое за интересный и увлекательный рассказ
  • J
    Julia
    22 декабря 2019
    5
    Пожалуй, одна из самых захватывающих, «умных», объёмных и приятных экскурсий за последнее время. С огромной благодарностью к Зое, которая за несколько часов прогулок по уютному Брашову смогла полностью влюбить меня в этот город, показала как знаковые места, так и неприметно-приметные уголки. Зоя прекрасно знает историю, нравы, традиции, кухню и вообще очень эрудированный и деликатный человек, общаться с которым сплошное удовольствие! Буду рада рекомендовать её всем знакомым и посетителям сайта. Ещё раз спасибо за профессионализм, юмор, лёгкость и ваши знания)
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    4
    Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    5
    Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.
  • i
    irena
    30 сентября 2019
    5
    Огромное спасибо, Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов. Очень рекомендую гида!
  • M
    Mark
    14 августа 2019
    5
    Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
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