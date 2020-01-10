42 отзыва оставили туристы

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Знакомство с колоритным Брашовом

Дружеские прогулки по самому красивому городу Румынии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии42 отзыва
4.98
Зоя
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Зоя – Гид в Брашове
«Жемчужина Румынии» расположена в самом сердце страны.

Здесь каждый дом — загадка, каждое здание — легенда.

Вымощенные булыжником пешеходные улочки, разноцветные каменные домики с коваными решетками ворот и красными черепичными крышами.

Кажется, что это старинный немецкий городок.

Но нет! Здесь разговаривают на румынском, пьют пиво «Ursus» и расплачиваются леями (румынская валюта).

Здесь свое очарование и колорит! И я хочу поделиться с вами своей любовью к средневековому Брашову.
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом

Что вас ожидает

Мы пройдем по самой узкой улице Восточной Европы, осмотрим здание бывшей ратуши, древние стены и бастионы, побываем в Черной церкви — самом большом готическом храме в пространстве от Стамбула до Вены. Почувствуем себя средневековыми жителями Трансильвании, входившими в город через ворота Екатерины. Поднимемся на Черную башню, откуда открывается бесподобный вид на старинные кварталы.

А дальше — пешеходная улица Републичий с многочисленными магазинчиками и террасами.

Можем перевести дух за чашкой кофе или в картинной галерее. Буду рада посоветовать, куда еще отправиться, — вокруг столько достопримечательностей! Не говоря уже о том, что неподалеку — замок самого Дракулы!

Организационные детали

  • Если вы остановились в центре, я подойду для начала экскурсии к вашей гостинице или к апартаментам. В случае дождя возьму плащи и зонтики.
  • Билеты в Черную церковь не входят в стоимость экскурсии (10 леев взрослые — 2 евро, дети — 3 лея). Гид проходит в церковь бесплатно.
  • В дни рождественских и новогодних каникул (с 24 декабря по 10 января) оплата гид увеличивается на 20 процентов
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом
Знакомство с колоритным Брашовом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зоя
Зоя
По профессии — журналист. Одно время работала в Кишиневском бюро экскурсий и путешествий. Сотрудничаю с различными Интернет-изданиями. Влюблена в Румынию и ее жителей. Рада буду поделиться своими знаниями и открытиями.
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42 отзыва оставили туристы

10 января 2020
Сегодня закончилась наша семейная поездка в Румынии. Три дня посветили Брашову и один день Бухарест. Было два дня экскурсий, которые проводила Зоя Апостол. Чудесные дни, когда незаметно мы восполнили пробелы исторических фактов, касаемых Румынии. Королевские династии, легенды Трансильвании, современные тенденции и наше время в Брашове пролетело прекрасным мгновением. Получили полную информацию и о том, где - какой ресторан, как купить вкусный сыр и т. д. Благодаря Зое, освоились в городе моментально, даже успели побывать на катке и были хорошо адоптированы к самостоятельным прогулкам. Зоя, примите слова благодарности. Поездку запомним надолго.
29 декабря 2019
Отличная экскурсия по центру Брашова, с его прошлым, настоящим и будущим. Очень благодарны Зое за интересный и увлекательный рассказ
Julia
22 декабря 2019
Пожалуй, одна из самых захватывающих, «умных», объёмных и приятных экскурсий за последнее время. С огромной благодарностью к Зое, которая за несколько часов прогулок по уютному Брашову смогла полностью влюбить меня в этот город, показала как знаковые места, так и неприметно-приметные уголки. Зоя прекрасно знает историю, нравы, традиции, кухню и вообще очень эрудированный и деликатный человек, общаться с которым сплошное удовольствие! Буду рада рекомендовать её всем знакомым и посетителям сайта. Ещё раз спасибо за профессионализм, юмор, лёгкость и ваши знания)
16 декабря 2019
Были с детьми (9 и 12 лет) на трех экскурсиях у Зои. Без ее рассказов впечатления о Румынии как об интересной и красивой стране не получилось бы. Зоя очень интеллигентный человек и знающий гид. Она может ответить на любой вопрос взрослому и детям. А уж посещения Дворца Пелеш без Зои могло и не состояться вовсе. Огромное ей спасибо.
18 ноября 2019
Огромное спасибо Зое за прекрасную экскурсию и время проведенное в Брашове! Чудесный человек, профессиональный гид, приятный собеседник, интересный рассказчик! От Зои исходило какое-то уникальное спокойствие, которое только добавляло колорит во время нашего пребывания в Румынии! С удовольствием отвечала на все наши вопросы. Интересно было и нашему сыну, которого Зоя аккуратно и очень уважительно вовлекала в свои рассказы!!! Ни на секунду не засомневались в правильности нашего выбора и однозначно очень рекомендуем!
5 ноября 2019
Замечательная экскурсия, узнали очень много интересного о Брашове и Румынии. Зоя интересно рассказывает, ответила на тысячу наших вопросов, показала укромные уголки, которые сами бы мы вряд ли бы нашли)) Очень приятно провели время. Зоя, спасибо!
2 ноября 2019
Нам очень понравилось. Интересная, содержательная экскурсия. Спасибо Зое за увлекательную экскурсию.
2 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия проведённая Зоей. Было интересно и взрослым и детям 7, 12 лет. Спасибо! Рекомендую!
Михаил
14 октября 2019
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию и фотографии! Замечательный гид, без которой впечатлений о поездке было бы куда как меньше. Всем советую воспользоваться услугами Зои.
15 августа 2019
Зоя отличный экскурсовод, мы повели с ней несколько увлекательных часов в Брашове. Ода даже сумела заинтересовать нашу младшую девочку. Вся семья получила большое удовольствие от экскурсии.
Ещё 32 отзыва

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