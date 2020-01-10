42 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мы пройдем по самой узкой улице Восточной Европы, осмотрим здание бывшей ратуши, древние стены и бастионы, побываем в Черной церкви — самом большом готическом храме в пространстве от Стамбула до Вены. Почувствуем себя средневековыми жителями Трансильвании, входившими в город через ворота Екатерины. Поднимемся на Черную башню, откуда открывается бесподобный вид на старинные кварталы.

А дальше — пешеходная улица Републичий с многочисленными магазинчиками и террасами.

Можем перевести дух за чашкой кофе или в картинной галерее. Буду рада посоветовать, куда еще отправиться, — вокруг столько достопримечательностей! Не говоря уже о том, что неподалеку — замок самого Дракулы!