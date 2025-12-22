30 отзывов оставили туристы

5 причин купить эту экскурсию
- 🧛♂️ Легендарный замок Дракулы
- 🏰 История Влада Цепеша
- 🌄 Потрясающие виды с высоты
- 🛋 Коллекция старинной мебели
- 🚶♂️ Прогулка по таинственным коридорам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Бран
- Музей села
Описание экскурсии
Осторожно пробирайтесь по лабиринтам замка Бран, прозванного ещё Замком Дракулы! Поднимаясь по потайной лестнице, проходя мимо наглухо закрытых комнат и заглядывая в замурованный колодец, вы несомненно почувствуете, что эти мрачные стены и башни хранят немало тайн.
Отправившись из Брашова в Бран, мы не только полюбуемся окрестностями, но и поговорим о правлении самого жестокого в истории Румынии государя — Влада Цепеша III, ставшего реальным прототипом графа Дракулы для романа Стокера. Кстати, сам Брэм Стокер также был личностью весьма интересной, и его обращение к вампирской теме имеет свои корни и предпосылки.
Нам с вами предстоит ответить на вопрос, почему именно Трансильванию связывают с вампирами и что же происходило в таинственных чертогах древнего замка?
Подробнее о замке
В далекие времена торговые пути, связывающие румынские княжества Трансильванию и Валахию, проходили в горных ущельях. На одной из таких дорог была построена крепость, её начали возводить под руководством рыцарей Тевтонского ордена, которых король Венгрии пригласил для защиты юго-восточных границ королевства еще в 1226 году. Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом. Сегодня замок Бран, является ценнейшим памятником истории Румынии.
Владевшая замком в 20–30-е гг. ХХ века королева Мария отреставрировала его и собрала здесь богатейшую коллекцию старинной мебели и утвари. Биография румынской королевы, внучки (по отцу) королевы Виктории и (по матери) Александра II, похожа на приключенческий роман. Её уважали великие мира сего и любил народ. В Европе было немного красавиц, которые могли бы соперничать с ней. Бесстрашное поведение королевы Марии в годы Первой мировой войны окружило её имя героическим ореолом. В экспозиционных залах и комнатах раскрывается история её непростой жизни.
С высоты последнего этажа замка открывается панорама бесподобных по красоте пейзажей. Спустившись на землю и побродив по парку в раздумьях о смысле бытия, вы можете также побывать в Музее села, который расположен неподалеку, а затем купить традиционную трансильванскую керамику, маски, поделки из дерева и другие изделия народных промыслов. А ещё обязательно попробуйте местные сыры в древесной коре!
Если вы на машине, то на обратном пути из Брана мы можем осмотреть еще одну крепость в Рышнове (оплачивается дополнительно — 35 €).
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Из Брашова до Брана мы доберемся на пригородном автобусе, которые отправляются с автостанции каждые полчаса. Дорога в одну сторону занимает 48 минут.
- Экскурсия по замку, включая прогулку по базару, займёт около 1,5 часов, осмотр крепости в Рышнове (если вы на машине и хотите посетить крепость) — ещё 1,5 часа.
Дополнительные расходы
- билеты на автобус — 13 лей/чел. (€2,5); также оплачиваются билеты гиду
- входные билеты в замок Бран: взрослые — 70 лей/чел. (€14), пенсионеры 65+ — 50 лей (€10), студенты — 40 лей/чел. (€8, при наличии документа), дети 7+ — 20 лей/чел. (€4)
- в замок гид проходит бесплатно
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Отзывы и рейтинг
Зоя - внимательный, эрудированный и увлечённый гид. Экскурсии
По моему мнению данная экскурсия будет интересна и взрослым и детям, добраться легко и сам город Бран интересен для просмотра ❤️