30 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения замка Дракулы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также интересно, так как осенние краски добавляют мистической атмосферы. Зимой замок менее загружен, но возможны погодные ограничения. Весной природа оживает, создавая уникальные пейзажи.

Трансильвания, как магнит, привлекает всех любителей мистики. Замок Бран, известный как Замок Дракулы, хранит множество тайн. Здесь можно пройтись по потайным лестницам и заглянуть в замурованный колодец. Узнайте о Владе

Цепеше, который стал прототипом графа Дракулы. Замок был построен рыцарями Тевтонского ордена и служил защитой и таможенным пунктом. В 20-х годах ХХ века королева Мария отреставрировала его, собрав коллекцию старинной мебели. С высоты замка открываются потрясающие виды на окрестности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Осторожно пробирайтесь по лабиринтам замка Бран, прозванного ещё Замком Дракулы! Поднимаясь по потайной лестнице, проходя мимо наглухо закрытых комнат и заглядывая в замурованный колодец, вы несомненно почувствуете, что эти мрачные стены и башни хранят немало тайн.

Отправившись из Брашова в Бран, мы не только полюбуемся окрестностями, но и поговорим о правлении самого жестокого в истории Румынии государя — Влада Цепеша III, ставшего реальным прототипом графа Дракулы для романа Стокера. Кстати, сам Брэм Стокер также был личностью весьма интересной, и его обращение к вампирской теме имеет свои корни и предпосылки.

Нам с вами предстоит ответить на вопрос, почему именно Трансильванию связывают с вампирами и что же происходило в таинственных чертогах древнего замка?

Подробнее о замке

В далекие времена торговые пути, связывающие румынские княжества Трансильванию и Валахию, проходили в горных ущельях. На одной из таких дорог была построена крепость, её начали возводить под руководством рыцарей Тевтонского ордена, которых король Венгрии пригласил для защиты юго-восточных границ королевства еще в 1226 году. Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом. Сегодня замок Бран, является ценнейшим памятником истории Румынии.

Владевшая замком в 20–30-е гг. ХХ века королева Мария отреставрировала его и собрала здесь богатейшую коллекцию старинной мебели и утвари. Биография румынской королевы, внучки (по отцу) королевы Виктории и (по матери) Александра II, похожа на приключенческий роман. Её уважали великие мира сего и любил народ. В Европе было немного красавиц, которые могли бы соперничать с ней. Бесстрашное поведение королевы Марии в годы Первой мировой войны окружило её имя героическим ореолом. В экспозиционных залах и комнатах раскрывается история её непростой жизни.

С высоты последнего этажа замка открывается панорама бесподобных по красоте пейзажей. Спустившись на землю и побродив по парку в раздумьях о смысле бытия, вы можете также побывать в Музее села, который расположен неподалеку, а затем купить традиционную трансильванскую керамику, маски, поделки из дерева и другие изделия народных промыслов. А ещё обязательно попробуйте местные сыры в древесной коре!

Если вы на машине, то на обратном пути из Брана мы можем осмотреть еще одну крепость в Рышнове (оплачивается дополнительно — 35 €).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Из Брашова до Брана мы доберемся на пригородном автобусе, которые отправляются с автостанции каждые полчаса. Дорога в одну сторону занимает 48 минут.

Экскурсия по замку, включая прогулку по базару, займёт около 1,5 часов, осмотр крепости в Рышнове (если вы на машине и хотите посетить крепость) — ещё 1,5 часа.

Дополнительные расходы