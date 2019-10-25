30 отзывов оставили туристы

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Замок Дракулы: навстречу приключениям!

Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

53 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
4.97
Зоя
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Зоя – Гид в Брашове
«Трансильвания, как подкова магнита, притягивает все суеверия мира и являет собой водоворот фантазии», — пишет в своей книге «Дракула» известный ирландский писатель Брэм Стокер.

Предлагаю вместе отправиться навстречу приключениям в городок Бран — самую дикую и малоизученную местность Восточной Европы!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!

Что вас ожидает

Осторожно пробирайтесь по лабиринтам замка Бран, прозванного ещё Замком Дракулы! Поднимаясь по потайной лестнице, проходя мимо наглухо закрытых комнат и заглядывая в замурованный колодец, вы несомненно почувствуете, что эти мрачные стены и башни хранят немало тайн.

Отправившись из Брашова в Бран, мы не только полюбуемся окрестностями, но и поговорим о правлении самого жестокого в истории Румынии государя — Влада Цепеша III, ставшего реальным прототипом графа Дракулы для романа Стокера. Кстати, сам Брэм Стокер также был личностью весьма интересной, и его обращение к вампирской теме имеет свои корни и предпосылки.

Нам с вами предстоит ответить на вопрос, почему именно Трансильванию связывают с вампирами и что же происходило в таинственных чертогах древнего замка?

Подробнее о замке

В далекие времена торговые пути, связывающие румынские княжества Трансильванию и Валахию, проходили в горных ущельях. На одной из таких дорог была построена крепость, названная Bran, что на тюркском наречии означает «ворота». Её начали возводить под руководством рыцарей Тевтонского ордена, которых король Венгрии пригласил для защиты юго-восточных границ королевства еще в 1226 году. Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом. Сегодня замок Бран, является ценнейшим памятником истории Румынии.

Владевшая замком в 20–30-е гг. ХХ века королева Мария отреставрировала его и собрала здесь богатейшую коллекцию старинной мебели и утвари. Биография румынской королевы, внучки (по отцу) королевы Виктории и (по матери) Александра II, похожа на приключенческий роман. Её уважали великие мира сего и любил народ. В Европе было немного красавиц, которые могли бы соперничать с ней. Бесстрашное поведение королевы Марии в годы Первой мировой войны окружило её имя героическим ореолом. В экспозиционных залах и комнатах раскрывается история её непростой жизни.

С высоты последнего этажа замка открывается панорама бесподобных по красоте пейзажей. Спустившись на землю и побродив по парку в раздумьях о смысле бытия, вы можете также побывать в Музее села, который расположен неподалеку, а затем купить традиционную трансильванскую керамику, маски, поделки из дерева и другие изделия народных промыслов. А ещё обязательно попробуйте местные сыры в древесной коре!

Если вы на машине, то на обратном пути из Брана мы можем осмотреть еще одну крепость в Рышнове (оплачивается дополнительно — 35 €).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Из Брашова до Брана мы доберемся на пригородном автобусе, которые отправляются с автостанции каждые полчаса. Дорога в одну сторону занимает 48 минут.
  • Экскурсия по замку, включая прогулку по базару, займёт около 1,5 часов, осмотр крепости в Рышнове (если вы на машине и хотите посетить крепость) — ещё 1,5 часа.

Дополнительные расходы

  • билеты на автобус — 8 лей/чел. (1,5€); также оплачиваются за гида
  • входные билеты в замок Бран: взрослые — 40 лей/чел. (9€), студенты — 25 лей/чел. (при наличии документа), дети — 10 лей/чел.
  • входные билеты в крепость в Рышнове — 12 лей/чел.; билет на поезд, поднимающий к крепости — 5 лей/чел.; подъем на фуникулере — 12 лей/чел.
  • во дворец и крепость гид проходит бесплатно
  • в дни рождественских и новогодних каникул (с 24 декабря по 10 января) оплата гиду увеличивается на 20 процентов
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
Замок Дракулы: навстречу приключениям!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зоя
Зоя
По профессии — журналист. Одно время работала в Кишиневском бюро экскурсий и путешествий. Сотрудничаю с различными Интернет-изданиями. Влюблена в Румынию и ее жителей. Рада буду поделиться своими знаниями и открытиями.
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30 отзывов оставили туристы

25 октября 2019
Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
14 августа 2019
Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
Илона
14 августа 2019
Очень понравилось экскурсия, Зоя прекрасный и деликатный рассказчик, а ещё нам не пришлось ждать в огромной очереди. Зоя рассказала не только про историю замка, но и о своем и городе Брашове, который она искренне любит. Рекомендую!
2 августа 2019
Замечательная экскурсия, спасибо большое Зое за такие яркие впечатления — очень внимательный и компетентный гид. Экскурсия насыщенная, но комфортная.
Анна
27 июля 2019
Наша семья выражает огромную благодарность Зое. Прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. И взрослым и детям было интересно. С удовольствием рекомендуем Зою всем, решившим посетить Трансильванию.
3 июля 2019
В целом экскурсия понравилась. Гиду следовало бы распечатать иллюстративные материалы вместо того, чтобы показывать их на экране смартфона. Рекомендую для всех категорий путешественников.
18 июня 2019
Экскурсовод Зоя достаточно обстоятельно провела экскурсии, за что мы остались ей благодарны.
13 июня 2019
Очень понравилось! Все прекрасно, особенно эрудиция экскурсовода Зои. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям в Ирландии, Германии, Норвегии, Литве, Латвии и, конечно России. Анатолий, Наталия. Впечатления о Трансильвании фантастическое!!!
вячеслав
11 июня 2019
Зоя очень приятный и интересный рассказчик. Шла навстречу всем нашим пожеланиям. Она заинтересовала и взрослых и особенно детей. Мы были на машине и она показала нам даже больше, чем планировалось изначально. И в самом конце после короткой экскурсии по Брашову порекомендовала чудесный ресторан и помогла сделать заказ.
19 мая 2019
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Зоя рассказывала спокойно и очень понятно. Наша семья рекомендует всем данного русскоязычного экскурсовода. С ув. Роман.
Ещё 20 отзывов

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