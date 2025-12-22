30 отзывов оставили туристы

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Замок Дракулы: навстречу приключениям

Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Трансильвания, как магнит, привлекает всех любителей мистики. Замок Бран, известный как Замок Дракулы, хранит множество тайн. Здесь можно пройтись по потайным лестницам и заглянуть в замурованный колодец. Узнайте о Владе
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Цепеше, который стал прототипом графа Дракулы. Замок был построен рыцарями Тевтонского ордена и служил защитой и таможенным пунктом. В 20-х годах ХХ века королева Мария отреставрировала его, собрав коллекцию старинной мебели. С высоты замка открываются потрясающие виды на окрестности

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧛‍♂️ Легендарный замок Дракулы
  • 🏰 История Влада Цепеша
  • 🌄 Потрясающие виды с высоты
  • 🛋 Коллекция старинной мебели
  • 🚶‍♂️ Прогулка по таинственным коридорам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения замка Дракулы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также интересно, так как осенние краски добавляют мистической атмосферы. Зимой замок менее загружен, но возможны погодные ограничения. Весной природа оживает, создавая уникальные пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Замок Дракулы: навстречу приключениям

Что можно увидеть

  • Замок Бран
  • Музей села

Описание экскурсии

Осторожно пробирайтесь по лабиринтам замка Бран, прозванного ещё Замком Дракулы! Поднимаясь по потайной лестнице, проходя мимо наглухо закрытых комнат и заглядывая в замурованный колодец, вы несомненно почувствуете, что эти мрачные стены и башни хранят немало тайн.

Отправившись из Брашова в Бран, мы не только полюбуемся окрестностями, но и поговорим о правлении самого жестокого в истории Румынии государя — Влада Цепеша III, ставшего реальным прототипом графа Дракулы для романа Стокера. Кстати, сам Брэм Стокер также был личностью весьма интересной, и его обращение к вампирской теме имеет свои корни и предпосылки.

Нам с вами предстоит ответить на вопрос, почему именно Трансильванию связывают с вампирами и что же происходило в таинственных чертогах древнего замка?

Подробнее о замке

В далекие времена торговые пути, связывающие румынские княжества Трансильванию и Валахию, проходили в горных ущельях. На одной из таких дорог была построена крепость, её начали возводить под руководством рыцарей Тевтонского ордена, которых король Венгрии пригласил для защиты юго-восточных границ королевства еще в 1226 году. Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом. Сегодня замок Бран, является ценнейшим памятником истории Румынии.

Владевшая замком в 20–30-е гг. ХХ века королева Мария отреставрировала его и собрала здесь богатейшую коллекцию старинной мебели и утвари. Биография румынской королевы, внучки (по отцу) королевы Виктории и (по матери) Александра II, похожа на приключенческий роман. Её уважали великие мира сего и любил народ. В Европе было немного красавиц, которые могли бы соперничать с ней. Бесстрашное поведение королевы Марии в годы Первой мировой войны окружило её имя героическим ореолом. В экспозиционных залах и комнатах раскрывается история её непростой жизни.

С высоты последнего этажа замка открывается панорама бесподобных по красоте пейзажей. Спустившись на землю и побродив по парку в раздумьях о смысле бытия, вы можете также побывать в Музее села, который расположен неподалеку, а затем купить традиционную трансильванскую керамику, маски, поделки из дерева и другие изделия народных промыслов. А ещё обязательно попробуйте местные сыры в древесной коре!

Если вы на машине, то на обратном пути из Брана мы можем осмотреть еще одну крепость в Рышнове (оплачивается дополнительно — 35 €).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Из Брашова до Брана мы доберемся на пригородном автобусе, которые отправляются с автостанции каждые полчаса. Дорога в одну сторону занимает 48 минут.
  • Экскурсия по замку, включая прогулку по базару, займёт около 1,5 часов, осмотр крепости в Рышнове (если вы на машине и хотите посетить крепость) — ещё 1,5 часа.

Дополнительные расходы

  • билеты на автобус — 13 лей/чел. (€2,5); также оплачиваются билеты гиду
  • входные билеты в замок Бран: взрослые — 70 лей/чел. (€14), пенсионеры 65+ — 50 лей (€10), студенты — 40 лей/чел. (€8, при наличии документа), дети 7+ — 20 лей/чел. (€4)
  • в замок гид проходит бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница, где остановился путешественник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Брашове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1356 туристов
По профессии — журналист. Одно время работала в Кишиневском бюро экскурсий и путешествий. Сотрудничаю с различными Интернет-изданиями. Влюблена в Румынию и ее жителей. Рада буду поделиться своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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3
2
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Инна
Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы: навстречу приключениям!», а также за отличную организацию.
Зоя - внимательный, эрудированный и увлечённый гид. Экскурсии
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были хорошо структурированы, интересны и поданы живо и с уважением к истории и культуре региона. Особенно приятно, что Зоя встретила нас прямо на вокзале - это было очень любезно, заботливо и сразу задало комфортный тон всему дню.
Поездка в замок Бран получилась насыщенной и увлекательной, а прогулка по Брашову - атмосферной и по-настоящему знакомящей с городом. Всё прошло чётко, спокойно, увлекательно и очень весело.
Спасибо за прекрасные впечатления!

Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы:
Хочу поблагодарить экскурсовода Зою за две замечательные экскурсии — «Знакомство с колоритным Брашовом» и «Замок Дракулы:
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И
Прекрасный гид,очень приятная,познавательная и интерестная подача. Всем рекомендую👍
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Sofia
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко до Брана! Лично встретила нас на вокзале. Так же на протяжении всей экскурсии ответила на напиши вопросы о путешествии по Румынии!
По моему мнению данная экскурсия будет интересна и взрослым и детям, добраться легко и сам город Бран интересен для просмотра ❤️
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко+1
Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
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А
Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом графе Дракула. Было жутко интересно увидеть своим глазами место в котором происходили события описанные
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в книге. Гид Зоя встретила нас на жд вокзале Брашова и на такси мы отправились в наш путь. По дороге слушая увлекательный рассказ об истории страны, ее политике, традициях и конечно о замке Бран и о других достопримечательностях и особенностях Румынии. Внешне замок вызывает грандиозное впечатление. Он стоит на высокой горе, сзади лес, вокруг магический туман как и в рассказах о Трансильвании. Внутри он содержится очень бережно, все комнаты чистые и чудесно обставлены и украшены старинной мебелью и аксессуарами, и даже сооружен лифт в подземелье! Вымышленному Дракуле там конечно отведено совсем не много информации, комната с инструментами пыток, комната с привидениями оборотнями и т п. В основном там чувствуется время проживания принцессы Марии. Было очень интересно узнать историю ее жизни. Мы очень хорошо и с интересом провели время, появилось желание посетить и другие достопримечательности страны. Спасибо большое Зоя!

Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом
Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом
Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом
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Л
Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что отзыв, в основном, о нем, извините. Зоя рассказала нам много интересного о современной Румынии
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по дороге на точку встречи, а Марин - много интересного о самом Бране и его замке, которые и были целью экскурсии. От самого Дракулы в этом замке, увы, немного:D Это всё ещё было интересное приключение.

Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что
Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что
Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что
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Анна
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось лазить по крутым лестницам замка, хотя какие-то комнаты были жутковатыми, мы все получили удовольствие!
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
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