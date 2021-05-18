Всё о Констанце

Полезная информация о Констанце

Что нужно знать о Констанце: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Михаил Когэлничану, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Констанце
21:3847
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаКонстанца
По-английскиConstanta
Столица регионаКонстанца является столицей региона
Население города303 399 чел.
АэропортМихаил Когэлничану CND
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота40 м. от уровня моря

Где находится Констанца на карте

Констанца фото города
Констанца

Когда лучше лететь в Констанцу

Расписание авиа-рейсов