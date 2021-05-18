Полезная информация о Констанце
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Местное время в Констанце
21:3847
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Констанца
|По-английски
|Constanta
|Столица региона
|Констанца является столицей региона
|Население города
|303 399 чел.
|Аэропорт
|Михаил Когэлничану CND
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|40 м. от уровня моря
Где находится Констанца на карте
Констанца