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Полезная информация о Крайове

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Местное время в Крайове
21:3853
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаКрайова
По-английскиCraiova
Столица регионаКрайова является столицей региона
Население города304 142 чел.
АэропортКрайова CRA
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота105 м. от уровня моря

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