Полезная информация о Крайове
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Местное время в Крайове
21:3853
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Крайова
|По-английски
|Craiova
|Столица региона
|Крайова является столицей региона
|Население города
|304 142 чел.
|Аэропорт
|Крайова CRA
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря
Где находится Крайова на карте
Крайова