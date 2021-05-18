Полезная информация об Орадя

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Местное время в Орадя
21:3905
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаОрадя
По-английскиOradea
Столица регионаОрадя является столицей региона
Население города206 614 чел.
АэропортОрадя OMR
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота123 м. от уровня моря

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Орадя

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