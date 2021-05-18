Полезная информация об Орадя
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Местное время в Орадя
21:3905
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Орадя
|По-английски
|Oradea
|Столица региона
|Орадя является столицей региона
|Население города
|206 614 чел.
|Аэропорт
|Орадя OMR
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|123 м. от уровня моря
Где находится Орадя на карте
Орадя