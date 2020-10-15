Как добраться до Орадя на самолёте
В Орадя 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Oradea Airport» вам не избежать
Список аэропортов Орадя
- Орадя OMROradea Airport
Самые дешёвые билеты в Орадю из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 669
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|5 794
|35ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|10 217
|44ч 35м (⇵2)
|23.06.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|46 040
|29ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Орадя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Орадя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Бухарест, Лондон, Валлетта и Тель-Авив
- 14.10.202028.10.2020
- 28.10.202002.11.2020
- 14.10.202029.10.2020
- 14.10.202028.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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