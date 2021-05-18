Полезная информация о Сибиу

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Местное время в Сибиу
21:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаСибиу
По-английскиSibiu
Столица регионаСибиу является столицей региона
Население города151 894 чел.
АэропортСибиу SBZ
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота410 м. от уровня моря

Где находится Сибиу на карте

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Сибиу

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