Полезная информация о Сибиу
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Местное время в Сибиу
21:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Сибиу
|По-английски
|Sibiu
|Столица региона
|Сибиу является столицей региона
|Население города
|151 894 чел.
|Аэропорт
|Сибиу SBZ
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|410 м. от уровня моря
Где находится Сибиу на карте
Сибиу