Полезная информация о Сучаве
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Местное время в Сучаве
21:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Сучава
|По-английски
|Suceava
|Столица региона
|Сучава является столицей региона
|Население города
|105 796 чел.
|Аэропорт
|Сучава SCV
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|360 м. от уровня моря
Где находится Сучава на карте
Сучава