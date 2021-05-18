Полезная информация о Сучаве

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Местное время в Сучаве
21:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаСучава
По-английскиSuceava
Столица регионаСучава является столицей региона
Население города105 796 чел.
АэропортСучава SCV
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота360 м. от уровня моря

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Сучава

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