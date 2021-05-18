Полезная информация о Тыргу-Муреше
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Местное время в Тыргу-Муреше
21:3923
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Тыргу-Муреш
|По-английски
|Targu-Mures
|Столица региона
|Тыргу-Муреш является столицей региона
|Население города
|146 863 чел.
|Аэропорт
|Тиргу Мерес TGM
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|319 м. от уровня моря
Где находится Тыргу-Муреш на карте
Тыргу-Муреш