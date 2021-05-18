Всё о Тыргу-Муреше

Полезная информация о Тыргу-Муреше

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Местное время в Тыргу-Муреше
21:3923
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаТыргу-Муреш
По-английскиTargu-Mures
Столица регионаТыргу-Муреш является столицей региона
Население города146 863 чел.
АэропортТиргу Мерес TGM
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота319 м. от уровня моря

Где находится Тыргу-Муреш на карте

Тыргу-Муреш фото города
Тыргу-Муреш

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