Полезная информация о Яссы

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Местное время в Яссы
21:3929
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаЯссы
По-английскиIasi
Столица регионаЯссы является столицей региона
Население города318 012 чел.
АэропортЯссы IAS
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота66 м. от уровня моря

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