Полезная информация о Яссы
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Местное время в Яссы
21:3929
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Яссы
|По-английски
|Iasi
|Столица региона
|Яссы является столицей региона
|Население города
|318 012 чел.
|Аэропорт
|Яссы IAS
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|66 м. от уровня моря
Где находится Яссы на карте
Яссы