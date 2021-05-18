Полезная информация о Сан-Сальвадоре
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Местное время в Сан-Сальвадоре
15:4131
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇻 Сальвадор
|Название города
|Сан-Сальвадор
|По-английски
|San Salvador
|Это столица
|Сан-Сальвадор является столицей Сальвадора
|Население города
|525 990 чел.
|Аэропорт
|Сан-Сальвадор SAL
|Часовой пояс
|America/El_Salvador
|Средняя высота
|653 м. от уровня моря
Где находится Сан-Сальвадор на карте
Сан-Сальвадор