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Полезная информация о Сан-Сальвадоре

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Местное время в Сан-Сальвадоре
15:4131
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаСан-Сальвадор
По-английскиSan Salvador
Это столицаСан-Сальвадор является столицей Сальвадора
Население города525 990 чел.
АэропортСан-Сальвадор SAL
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота653 м. от уровня моря

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