Всё о Сальвадоре

Полезная информация о Сальвадоре

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Флаг Сальвадора
Флаг Сальвадора
НазваниеСальвадор
Эмодзи флаг🇸🇻
Полное названиеРеспублика Эль-Сальвадор
По-английскиEl Salvador
СтолицаСан-Сальвадор
ГородаСписок городов
ВалютаДоллар США
Площадь21 040 км²
Население6 460 271 чел.
Телефонный код+503
Код ISOSV
Основной домен.SV
Соседние страны🇬🇹 Гватемала🇭🇳 Гондурас

Где находится Сальвадор на карте

Сальвадор фото страны
Сальвадор

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