Полезная информация о Сальвадоре
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Флаг Сальвадора
|Название
|Сальвадор
|Эмодзи флаг
|🇸🇻
|Полное название
|Республика Эль-Сальвадор
|По-английски
|El Salvador
|Столица
|Сан-Сальвадор
|Города
|Список городов
|Валюта
|Доллар США
|Площадь
|21 040 км²
|Население
|6 460 271 чел.
|Телефонный код
|+503
|Код ISO
|SV
|Основной домен
|.SV
|Соседние страны
|🇬🇹 Гватемала🇭🇳 Гондурас
Где находится Сальвадор на карте
Сальвадор