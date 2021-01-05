Как добраться до Сан-Томе на самолёте

В Сан-Томе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sao Tome Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сан-Томе

Сан-Томе TMS Sao Tome Island Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Томе из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇹 Лиссабона 38 381 8ч 15м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 48 136 31ч (⇵2) из 🇳🇬 Лагоса 303 222 44ч 5м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Сан-Томе

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Томе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лиссабон

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