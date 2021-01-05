Как добраться до Сан-Томе на самолёте
В Сан-Томе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sao Tome Island Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Томе
- Сан-Томе TMSSao Tome Island Airport
Самые дешёвые билеты в Сан-Томе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|38 381
|8ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|48 136
|31ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|303 222
|44ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Томе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Томе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лиссабон
- 20.12.202016.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону