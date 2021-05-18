Полезная информация об Абхе
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Местное время в Абхе
22:5426
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Абха
|По-английски
|Abha
|Столица региона
|Абха является столицей региона
|Население города
|210 886 чел.
|Аэропорт
|Абха AHB
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|2 228 м. от уровня моря
Где находится Абха на карте
Абха