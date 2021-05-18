Полезная информация об Абхе

Что нужно знать об Абхе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Абха, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Абхе
22:5426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаАбха
По-английскиAbha
Столица регионаАбха является столицей региона
Население города210 886 чел.
АэропортАбха AHB
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота2 228 м. от уровня моря

Где находится Абха на карте

Абха фото города
Абха

Когда лучше лететь в Абху

Расписание авиа-рейсов