Как добраться до Абхи на самолёте
В Абхе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abha Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абхи
- Абха AHBAbha Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Абху из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|3 373
|1ч 20м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|5 700
|1ч 40м
|25.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|6 788
|2ч 5м
|11.11.2020
|из 🇸🇦Джизана
|8 779
|6ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|8 912
|21ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|9 802
|15ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|9 843
|16ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Ваджха
|10 703
|7ч 30м (⇵1)
|29.08.2021
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|10 843
|12ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|11 018
|8ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Арара
|11 024
|12ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|11 041
|7ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|12 181
|4ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|16 127
|2ч 50м
|22.10.2020
|из 🇸🇦Рафхи
|16 146
|21ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|16 177
|8ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|16 387
|12ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|17 389
|7ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|17 807
|9ч 55м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇮🇳Ченная
|20 505
|13ч 35м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|21 253
|23ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 183
|22ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|22 326
|17ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|22 465
|29ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Янбу
|23 461
|12ч 50м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇯🇴Аммана
|25 752
|20ч 10м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇵🇰Лахора
|26 513
|19ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|28 250
|24ч 5м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|29 760
|18ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|30 408
|23ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|30 730
|13ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|31 340
|27ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|31 424
|40ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|31 645
|9ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 861
|25ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|32 164
|27ч 45м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|32 483
|34ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|33 169
|22ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|35 356
|22ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|35 448
|27ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|35 940
|49ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|35 979
|28ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|36 251
|38ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|36 709
|36ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|36 712
|38ч 15м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|37 859
|13ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|38 453
|30ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|40 681
|29ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|43 150
|35ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|44 047
|30ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|50 677
|40ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|52 452
|32ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абхи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абхи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Касабланка, Даммам, Дубай и Исламабад
- 10.03.202122.03.2021
- 09.01.202102.04.2021
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