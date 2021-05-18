Полезная информация об Аль-Уле
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Местное время в Аль-Уле
22:5432
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Аль-Ула
|По-английски
|Al-`Ula
|Население города
|32 413 чел.
|Аэропорт
|Аль-Ула ULH
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|692 м. от уровня моря
Где находится Аль-Ула на карте
Аль-Ула