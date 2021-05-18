Полезная информация об Аль-Уле

Что нужно знать об Аль-Уле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Аль-Ула, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аль-Уле
22:5432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаАль-Ула
По-английскиAl-`Ula
Население города32 413 чел.
АэропортАль-Ула ULH
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота692 м. от уровня моря

Где находится Аль-Ула на карте

Аль-Ула фото города
Аль-Ула

Когда лучше лететь в Аль-Улу

Расписание авиа-рейсов