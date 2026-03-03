Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Джидде
Индивидуальные маршруты по городу: быстро, безопасно, комфортно
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Джидды - в гости к арабским скакунам (и не только!)
Прогулка верхом, мини-зоопарк, кофе с финиками и сельский колорит Саудовской Аравии (всё включено)
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невеста Красного моря - Джидда
Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$450 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гармония традиционного и нового в Джидде
Про историю, контрасты, дома и гостеприимство
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$475
$499 за всё до 3 чел.
