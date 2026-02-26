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Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов

Познакомиться с историей и особенностями жизни одного из крупнейших мегаполисов Ближнего Востока
Эр-Рияд полон сюрпризов и противоречий. Мы побываем на восточном рынке и увидим современные кварталы. Поговорим о старинных традициях, амбициозных реформах и жизни саудовцев — без мифов и стереотипов.

Вы познакомитесь с историей династии и ключевыми местами столицы — мы подробнее осмотрим локации и обсудим темы, которые интересны именно вам.
5
2 отзыва
Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов
Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов
Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов

Описание экскурсии

Форт Аль-Масмак — крепость в сердце старого Эр-Рияда, с которой началась история современной Саудовской Аравии. Вы узнаете о династии Аль Сауд и завоевании города.

Кингдом-центр — один из самых узнаваемых небоскрёбов и символ экономического развития страны. Мы поговорим о деловой жизни столицы и повседневности современных саудовцев.

Дирия (Ат-Тураиф) — первая столица Саудовской Аравии с традиционной архитектурой.

Сук Аль-Заль — аутентичный восточный рынок, где вы при желании потренируетесь в искусстве торговаться. А ещё рассмотрите ковры, антиквариат, специи и традиционные товары.

Boulevard City — современное городское пространство с фонтанами, кафе и уличными представлениями. Я расскажу, как саудовцы проводят свободное время и как здесь принято развлекаться.

Вы узнаете:

  • как из закрытого пустынного города Эр-Рияд превратился в один из самых быстро развивающихся мегаполисов Ближнего Востока
  • какие правила важно знать путешественникам и что изменилось в королевстве за последние годы
  • какие мифы о стране не соответствуют реальности и что чаще всего удивляет гостей
  • и многое другое

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Urban Cruiser. В машине для вас будет бутилированная вода. Детские кресла — по запросу
  • Рекомендуемый возраст 10+
  • По желанию остановимся на обед или кофе — не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Эр-Рияде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 273 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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1
Е
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось не только увидеть главные достопримечательности, но и по-настоящему почувствовать местный колорит. Познавательно, глубоко и
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очень увлекательно! Большое спасибо за новые знания и впечатления. Гид — настоящий профессионал, помогла узнать много нового об Эр-Рияде. Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать этот город. Подсказки от лучших локаций города до выбора суверниров - всё на высшем уровне.

Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось+1
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось
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G
У нас был гид Анна. Внимательна, приятна в общении. Показала нам Рияд за один день. Погрузились получили удовольствие! Очень рекомендую даже тем кто привык все сам смотреть, вы на такси только потратите больше половины стоимости экскурсии, и плутать будете самостоятельно. с указателями в городе слабовато.
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