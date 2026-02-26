Эр-Рияд полон сюрпризов и противоречий. Мы побываем на восточном рынке и увидим современные кварталы. Поговорим о старинных традициях, амбициозных реформах и жизни саудовцев — без мифов и стереотипов. Вы познакомитесь с историей династии и ключевыми местами столицы — мы подробнее осмотрим локации и обсудим темы, которые интересны именно вам.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форт Аль-Масмак — крепость в сердце старого Эр-Рияда, с которой началась история современной Саудовской Аравии. Вы узнаете о династии Аль Сауд и завоевании города.

Кингдом-центр — один из самых узнаваемых небоскрёбов и символ экономического развития страны. Мы поговорим о деловой жизни столицы и повседневности современных саудовцев.

Дирия (Ат-Тураиф) — первая столица Саудовской Аравии с традиционной архитектурой.

Сук Аль-Заль — аутентичный восточный рынок, где вы при желании потренируетесь в искусстве торговаться. А ещё рассмотрите ковры, антиквариат, специи и традиционные товары.

Boulevard City — современное городское пространство с фонтанами, кафе и уличными представлениями. Я расскажу, как саудовцы проводят свободное время и как здесь принято развлекаться.

Вы узнаете:

как из закрытого пустынного города Эр-Рияд превратился в один из самых быстро развивающихся мегаполисов Ближнего Востока

какие правила важно знать путешественникам и что изменилось в королевстве за последние годы

какие мифы о стране не соответствуют реальности и что чаще всего удивляет гостей

и многое другое

Организационные детали