Форт Аль-Масмак — крепость в сердце старого Эр-Рияда, с которой началась история современной Саудовской Аравии. Вы узнаете о династии Аль Сауд и завоевании города.
Кингдом-центр — один из самых узнаваемых небоскрёбов и символ экономического развития страны. Мы поговорим о деловой жизни столицы и повседневности современных саудовцев.
Дирия (Ат-Тураиф) — первая столица Саудовской Аравии с традиционной архитектурой.
Сук Аль-Заль — аутентичный восточный рынок, где вы при желании потренируетесь в искусстве торговаться. А ещё рассмотрите ковры, антиквариат, специи и традиционные товары.
Boulevard City — современное городское пространство с фонтанами, кафе и уличными представлениями. Я расскажу, как саудовцы проводят свободное время и как здесь принято развлекаться.
Вы узнаете:
как из закрытого пустынного города Эр-Рияд превратился в один из самых быстро развивающихся мегаполисов Ближнего Востока
какие правила важно знать путешественникам и что изменилось в королевстве за последние годы
какие мифы о стране не соответствуют реальности и что чаще всего удивляет гостей
и многое другое
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Urban Cruiser. В машине для вас будет бутилированная вода. Детские кресла — по запросу
Рекомендуемый возраст 10+
По желанию остановимся на обед или кофе — не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Эр-Рияде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 273 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Хочу выразить благодарность гиду за великолепное знакомство с Эр-Риядом. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Удалось не только увидеть главные достопримечательности, но и по-настоящему почувствовать местный колорит. Познавательно, глубоко и читать дальшеуменьшить
очень увлекательно! Большое спасибо за новые знания и впечатления. Гид — настоящий профессионал, помогла узнать много нового об Эр-Рияде. Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать этот город. Подсказки от лучших локаций города до выбора суверниров - всё на высшем уровне.
+1
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G
Gulia
У нас был гид Анна. Внимательна, приятна в общении. Показала нам Рияд за один день. Погрузились получили удовольствие! Очень рекомендую даже тем кто привык все сам смотреть, вы на такси только потратите больше половины стоимости экскурсии, и плутать будете самостоятельно. с указателями в городе слабовато.
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