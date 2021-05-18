Полезная информация о Медине

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Местное время в Медине
21:4007
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаМедина
По-английскиMedina
Столица регионаМедина является столицей региона
Население города1 300 000 чел.
АэропортМедина MED
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота603 м. от уровня моря

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Медина

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