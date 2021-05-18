Полезная информация о Медине
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Местное время в Медине
21:4007
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Медина
|По-английски
|Medina
|Столица региона
|Медина является столицей региона
|Население города
|1 300 000 чел.
|Аэропорт
|Медина MED
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|603 м. от уровня моря
Где находится Медина на карте
Медина